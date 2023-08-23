十銓科技與美國ASI展開合作　擴大品牌搶占美國版圖

▲ 十銓與 ASI 展開合作。（圖／翻攝自十銓）

記者樓菀玲／台北報導

全球記憶體領導品牌十銓科技宣布與美國知名代理商 ASI Computer Technologies 展開合作，旨在持續深耕北美市場，ASI Computer Technologies 總部位於矽谷，是 IT 產品和提供電腦硬體及軟體解決方案領域翹楚。結合 ASI Computer Technologies 在美洲市場超過 35 年的代理商經歷以及廣泛的經銷資源，攜手搶攻十銓科技在北美地區市占率。

十銓科技經營北美市場多年有成，2015 年起首先從電商開始佈局，伴隨全球電競浪潮席捲而來，十銓科技立即插旗北美電競及 SI 裝機市場，B2B 商業版圖不斷擴大，近三年整體營業額及銷售量成長五成以上。身處在人人皆可是創作者的時代，創作者市場需求強勁，美洲市場幅員廣大且擁有龐大創作者產品線商機，本次以 T-CREATE 記憶體及電腦配備升級首選的 TEAM 記憶體、固態硬碟作為首波攻佔市場戰力，攜手 ASI 將十銓科技產品深入美國市場，提升品牌價值。

ASI Computer Technologies 總部位於矽谷，該公司成立於 1987 年，這 35 年來一直都是 IT 產品和解決方案銷售通路的佼佼者，在美國和加拿大設有 9 個區域銷售和物流運營機構，並迅速發展成為美國和加拿大 8,000 多家經銷商的首選合作夥伴， ASI 同時提供廣泛的產品、組件、解決方案和專業服務陣容，也是十銓科技選擇搶攻美加市場的信賴夥伴的因素，期盼未來與 ASI 一齊帶動品牌銷售，擴大品牌搶占美國市場版圖，創造雙贏。

