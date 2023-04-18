　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

十銓科技推動加密產品矩陣　安全金鑰達成全方位資安防護

▲▼十銓科技推動加密產品矩陣　安全金鑰達成全方位資安防護。（圖／十銓科技提供）

▲十銓科技推動加密產品矩陣。（圖／十銓提供）

記者樓菀玲／台北報導

在全球科技持續加速發展之下，物聯網及AI應用在消費者及企業應用層面已形成緊密連結，形成高效率的大資訊時代，但隨之而來是更加嚴峻的潛在資安風險。有鑑於此，十銓科技將硬體加密技術與安全金鑰整合應用，推出高度客製化的資料保護 『Security解決方案』，率先推先MicroSD Hidden記憶卡及MicroSD Security記憶卡及FIDO USB，為使用者把關資訊安全。

十銓科技Security產品系列推出MicroSD Hidden記憶卡及MicroSD Security記憶卡，Hidden記憶卡透過韌體設計，可以隱藏存儲在記憶卡中的敏感資料，增加保密性，適用於工業自動化、物聯網、智慧製造等行業，可以有效保護數據安全。Security記憶卡則採硬體設計，搭載高強度加密技術，有效保護記憶卡中的敏感資料適用於需要高度安全性的行業，例如金融、醫療、國防等。

因應全球2023年資安「零信任」資訊安全發展趨勢，身分安全備受重視，十銓科技Security產品系列亦推出具備FIDO II身分驗證技術的USB儲存裝置，提供更安全可靠的金鑰加密技術、身分驗證功能，USB儲存裝置支援觸控式驗證功能，多一層登入安全保護，以及更高級別的密碼安全性，可滿足公司內部企業級應用、以及多數服務網站的平台(如Google、Dropbox)以及其他身分驗證等情境，打造客戶兼顧便利與安全的無密碼驗證體驗。十銓科技將持續部署專業、客製化的安全加密儲存方案，協助客戶完整落實資訊安全防護。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
本土猴痘+13分布4縣市　疫調曝「2管道」感染風險高
快訊／馬國賢結婚了！　「臨時起意」現蹤戶政事務所登記
57萬名股東注意！群創不配股利　減資每股退0.5元
獨／桃園人妻逼跪甩夫4巴掌　背後原因曝光
183Club解散內幕！　他遭隊長開嗆「質疑帳目」：覺得自己
台北旅館住1晚　3個月後「流出偷拍片」她氣炸：很噁心
「出櫃隔年閃婚」交往1天點頭嫁　女星突宣布4年婚斷
郭台銘、侯友宜拉近中　最新民調曝
法航447班機空難　駕駛「這句遺言」讓人不寒而慄

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

十銓科技推動加密產品矩陣　安全金鑰達成全方位資安防護

關機方式改變？iPhone 15將有全新「動作按鈕」

ChatGPT將要有手機板？OpenAI招聘資訊現端倪

蘋果新專利出爐　能預測「未來」跌倒風險　

Logitech推四款iPad配件　Combo Touch注音鍵盤重磅回歸

曹佑寧最得意的新助手竟是他？ 天天輕鬆打理衣著就靠LG Styler蒸氣電子衣櫥

台灣大myfone行動創作獎徵件起跑　總獎金達400萬

頂規iPhone 15將具備「獨家規格」　爆料：類似Sony旗艦機

蘋果「革命新品」將登場？外媒曝WWDC七大亮點

蘋果遭疑釣魚！狂要求輸入AppleID密碼　客服回應了

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

十銓科技推動加密產品矩陣　安全金鑰達成全方位資安防護

關機方式改變？iPhone 15將有全新「動作按鈕」

ChatGPT將要有手機板？OpenAI招聘資訊現端倪

蘋果新專利出爐　能預測「未來」跌倒風險　

Logitech推四款iPad配件　Combo Touch注音鍵盤重磅回歸

曹佑寧最得意的新助手竟是他？ 天天輕鬆打理衣著就靠LG Styler蒸氣電子衣櫥

台灣大myfone行動創作獎徵件起跑　總獎金達400萬

頂規iPhone 15將具備「獨家規格」　爆料：類似Sony旗艦機

蘋果「革命新品」將登場？外媒曝WWDC七大亮點

蘋果遭疑釣魚！狂要求輸入AppleID密碼　客服回應了

民宅半夜4點廚房燒了！20歲男女一度困陽台　勇消搜索救人

吃素更方便！東森購物「蔬食餐盒」　19日電視開賣

真的鍍金了！　K金回收專門店連續攻佔台中2間大角店

詐團掌握個資！檢察官：十幾年前就接過「刷卡設定錯誤」假客服電話

抓住黃金治療期！花蓮男健檢揪出肺癌　醫：早發現存活率高

歐告每天早晨第一件事「找阿公請安」　頭塞懷裡討抱抱：我起床囉

快訊／馬國賢結婚了！　「臨時起意」現蹤南港戶政事務所登記

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星　合演周迅一夕爆紅

屏東單車婦過馬路…遭右轉大貨車撞倒！下半身多處骨折送醫

徐榛蔚、傅崐爭取富里站增停對號列車　獲台鐵公司同意

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

3C家電熱門新聞

Logitech推四款iPad配件

曹佑寧新助手竟是他蒸氣電子衣櫥

蘋果新專利出爐　能預測「未來」跌倒風險

頂規iPhone 15將具備「獨家規格」　爆料：類似Sony旗艦機

關機方式改變？iPhone 15將有全新「動作按鈕」

他收台灣之星1簡訊嗨喊：釘子戶用到爽！網搖頭

HTC Wildfire E2 Play非洲發布　搭載紫光晶片

蘋果狂要求輸入AppleID密碼遭疑釣魚　客服回應了

果粉跳槽S23 Ultra！它靠「2功能贏了」真心好用

資安大廠曝Android有63款新型惡意App　恐暴露個資及加快耗電

ChatGPT將要有手機板？OpenAI招聘資訊現端倪

熱舞大賽／投票抽Samsung 手機

蘋果「革命新品」將登場？外媒曝WWDC七大亮點

新機保值度曝光　這款iPhone直接打6折

更多熱門

相關新聞

T-FORCE推首款VULCAN記憶體

T-FORCE推首款VULCAN記憶體

十銓科技旗下電競品牌T-FORCE推出追求極速需求的首款VULCAN SO-DIMM DDR5記憶體，VULCAN SO-DIMM DDR5記憶體安裝即能激發強大效能，同時是容量升級的最佳選擇，其搭載超薄石墨烯散熱片強化散熱功能，在遊戲戰況關鍵時刻能讓筆電保持運作穩定，為玩家提供更優異的遊戲體驗，掌握分秒致勝時刻。

十銓開發6400MHz DDR5記憶體

十銓開發6400MHz DDR5記憶體

T-FORCE推新款DDR5電競記憶體

T-FORCE推新款DDR5電競記憶體

十銓科技進軍HPC高效能運算領域

十銓科技進軍HPC高效能運算領域

十銓廣東經銷商大會落幕

十銓廣東經銷商大會落幕

關鍵字：

十銓科技

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！一票用戶震驚

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照「達成生活新共識」

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面