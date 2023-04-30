十銓科技發表三款固態硬碟　MP44讀寫速度最高達7,000MB

▲ 十銓科技發表三款固態硬碟。（圖／十銓科技提供）

記者樓菀玲／台北報導

十銓科技推出三款一次滿足不同尺寸升級效能及空間設計的 M.2 固態硬碟，分別是搭載獨具突破性散熱應用技術的 MP44 M.2 PCIe 4.0 SSD，MP44S M.2 PCIe 4.0 SSD 及支援 Gen3 的 MP34S M.2 PCIe SSD，提供多元使用需求及不同世代的全新升級與容量擴增選擇，為使用者提供最全面且穩定的儲存後盾。

MP44 M.2 PCIe 4.0 SSD 擁有最高每秒 7,400/7000MB 的讀寫速度，以及高達 8TB 的海量儲存空間，輕鬆享受流暢使用體驗及滿足大容量需求。其搭載業界首創新型專利認證的獨家超薄石墨烯散熱標籤貼，小於 1mm 的導熱材質緊密貼合固態硬碟與 M.2 22mm x 80mm 的尺寸能夠完全排除組裝時的機構干涉困擾，使用時搭配主機板 M.2 插槽原生散熱片，其散熱效果優於只有單獨使用主機板的原生散熱片，絕對是原生散熱片最佳夥伴。

▲ MP44 M.2 PCIe 4.0 SSD。（圖／十銓科技提供）



同樣採用 PCIe Gen4x4 介面的 MP44S M.2 PCIe 4.0 SSD，讀寫速度最高可達每秒 5,000 / 3,500MB，僅 3 公分的尺寸即提供最大至 2TB 的儲存容量，讓使用者盡情儲存遊戲、高畫質影片及巨量資料，再加上十銓獨家專利的石墨烯散熱標籤貼，能夠強化散熱使固態硬碟運行更穩定。

其 22mm x 30mm 的尺寸規格及不到1mm的厚度，極輕薄的結構亦能免除機構干涉的組裝問題，完全相容於新崛起的電競掌機如 STEAM Deck 等產品，絕對是符合 2230 尺寸插槽的最佳選擇。



MP34S M.2 PCIe SSD 採用 22mm x 42mm 尺寸、PCIe Gen3x4 介面及3D TLC快閃記憶體，讀寫能力可達每秒 2,500/2,200 MB 的效能。為因應各類型使用需求，TEAMGROUP MP34S M.2 PCIe SSD 推出自 512GB 及 1TB 的兩款容量供選擇，滿足高效能 Gen 3 的升級需求。