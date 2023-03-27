不僅快還涼快！T-FORCE推首款VULCAN SO-DIMM DDR5記憶體

▲ T-FORCE推款VULCAN SO-DIMM DDR5記憶體。（圖／T-FORCE提供）

記者樓菀玲／台北報導

十銓科技旗下電競品牌T-FORCE推出追求極速需求的首款VULCAN SO-DIMM DDR5記憶體，VULCAN SO-DIMM DDR5記憶體安裝即能激發強大效能，同時是容量升級的最佳選擇，其搭載超薄石墨烯散熱片強化散熱功能，在遊戲戰況關鍵時刻能讓筆電保持運作穩定，為玩家提供更優異的遊戲體驗，掌握分秒致勝時刻。

T-FORCE繼推出DDR5桌上型記憶體後，新世代極速魅力橫掃全球，今日更推出首款專為電競筆電量身打造的VULCAN SO-DIMM DDR5，時脈最高為5200MHz的強悍效能，且搭載超薄石墨烯散熱片，使得玩家在感受縮短遊戲載入時間及快速啟動的飆速快感的同時，亦可維持於低溫的穩定狀態。

而高達64GB的大容量記憶體規格不僅讓玩家縱橫遊戲暢行無阻，亦能同時執行其他工作應用， 為使用者帶來全新世代規格和高效能的完美體驗。

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR5記憶體支援On-die ECC除錯機制，提供錯誤修正與偵測功能；DDR5 記憶體1.1V的工作電壓比起1.2V工作電壓的 DDR4大幅降低功耗。

在體驗DDR5記憶體低功耗且高效率快感的同時更是提升電競筆電續航力。並且採用嚴選高品質IC顆粒，提供電競玩家兼具穩定性與相容性的強大後盾。全球首波預計將自四月中起開始販售。