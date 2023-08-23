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基隆水質異常「變黃還發臭」居民吞下肚！台水道歉曝原因

▲▼基隆水質變質，不但發黃還有臭味，民眾只能硬著頭皮使用、飲用。（圖／翻攝臉書／童子瑋）

▲基隆水質變質，不但發黃還有臭味，民眾只能硬著頭皮使用、飲用。（圖／翻攝臉書／童子瑋）

記者柯振中／綜合報導

基隆市今年7月出現水質問題，日常用水不但變黃，甚至還有臭味，經過多位議員關切，台水公司也出面致歉，未來將投入水質檢測設備，同時也承諾改善、未來不會再出現類似狀況。

基隆市議員陳冠羽指稱，7月間基隆的自來水出現了混濁、發臭的情況，情況遲遲沒有改善，直到8月仍有民眾抱怨「水有異味」，還有人懷疑喝到不乾淨的水才導致生病，台水應該給予所有基隆人道歉與賠償，「這是一件理所當然再不過的事情。」

基隆市議員何淑萍也說，民眾用水來幫孩子泡牛奶、洗澡的時候，看見了黃澄澄的髒水，心中感到惶恐在所難免，希望台水公司能夠針對個案給予補貼，以緩解民眾心中的不快。

▲▼基隆水質變質，不但發黃還有臭味，民眾只能硬著頭皮使用、飲用。（圖／翻攝臉書／童子瑋）

▲▼基隆市議會為此前往一區處，聽取如何改善的報告。（圖／翻攝臉書／童子瑋）

▲▼基隆水質變質，不但發黃還有臭味，民眾只能硬著頭皮使用、飲用。（圖／翻攝臉書／童子瑋）

對此，自來水公司第一區管理處回應，會發生這種情況，是受到氣候異常影響，因為持續炎熱高溫，基隆河內的藻類滋生速度變快、數量也多，且雨量與同期相比也減少了許多，導致溶氧量不足而沒有自淨效果，目前已經實施管控措施，承諾不會再發生類似情況。

台水總工程師武經文也說，他上個月特別將其他處室的經費撥列了1,000萬元，要在基隆投入水質檢測設備，從源頭開始把關，一旦再度出現類似情況，就能夠及時因應、從水庫來補充水源。

來水公司第一區管理處處長李文峯承諾，發生這件事以後，區處已經進行了深刻的檢討，同時也有長官給予指導，並且加設水質異常的管控措施，未來不會再發生這種情況。

 

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