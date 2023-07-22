陳智菡批「往柯文哲身上砸泥巴」　苗博雅回擊：被她的神邏輯笑死

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北流行音樂中心因1.9億工程款未結而引發爭議，民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡22日批台北市議員苗博雅，用片段資訊往柯文哲身上砸泥巴。對此，苗博雅再透過臉書發文回擊，柯文哲不可以把郝龍斌做的決策講成是他做的，誠實整理時序就好了，但陳智菡竟然還怪她沒幫忙向中央爭取南基地預算，痛批「真的會被她的神邏輯笑死、又是混淆時序的時空旅人之術！」

苗博雅表示，以她的個性，沒辦法當哪一位皇上的太監或狗，如果柯文哲要派發言人對她口出惡言，她就把話再講清楚。苗博雅說，她對柯文哲沒有個人的好惡，如果柯做對的事情，在議會也會給予大力支持，只是習慣對市政有問題就舉手異議，因為這是市議員的工作。

苗博雅說明，她不反對柯文哲任內有政績，只是看不慣他用「時空旅人」的方式，過度收割造神，如果有人要因此貼標籤，她也沒辦法。她指出，北流南北基地分開蓋的決策，是前台北市長郝龍斌任內拍板的，不像柯文哲在鏡頭前吹噓，說是他上任後拍板南北基地分開蓋。

「南北基地分開發包，北基地主體工程在2014年10月22日決標，就是最客觀的證據。」苗博雅說，當初郝龍斌在台北市長任內拍板，把北基地先蓋先發包，柯文哲上任後向中央爭取追加預算，時任行政院長賴清德同意再給15億，柯文哲追加2億，北流最後全區才完成。

苗博雅強調，她與郝龍斌的政治主張天差地別，但郝龍斌是做正確的事情，她不會因為顏色不同就否認或收割。不過，柯文哲的問題在於，其任內接續做的事情，不可以把郝龍斌做的決策講成是他做的，誠實整理時序就好了，但陳智菡竟然還怪她沒幫忙向中央爭取南基地預算，痛批「真的會被她的神邏輯笑死。」

苗博雅指出，行政院2018年8月就同意追加15億給北流，而她則在2018年12月25日才上任議員，她質疑「我要如何在2018年之前爭取北流預算？」更開轟，「又是混淆時序的時空旅人之術！如果陳智菡要我跟民進黨立委吳思瑤一樣為台北市爭取中央預算，麻煩請來幫我站台，讓我跟吳思瑤一樣高票當選立委。」

苗博雅表示，目前中央與地方都沒人願意付1.9億的最主要原因，就是估價草率、先斬後奏、情緒勒索。她說，自己的錢，就算是一億，只要花得起都可以隨便用，但政府的錢，就算只是一塊錢，都要符合程序，不能任意亂動，這個簡單的原則，是財政紀律的最大公約數。