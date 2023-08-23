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快訊／賴清德民調突破4成？　綠高層曝內參民調：沒有樂觀本錢

▲▼民進黨中央 秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪召開記者會說明黨工遭性騷案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨秘書長許立明。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

近期有多家民調顯示，民進黨總統參選人賴清德的支持度已突破4成，不過，據轉述，民進黨秘書長許立明今（23日）在中常會表示，以民進黨內部民調趨勢來看，賴清德的支持度有「稍微」往上走，民眾黨總統參選人柯文哲有損傷，而國民黨總統參選人侯友宜止跌，但是否回升仍存疑，「我們沒有樂觀的本錢」。

據轉述，許立明今天下午在中常會黨務報告階段，特別提到民進黨內部民調趨勢，但並未提及明確數字。他表示，以目前內部民調趨勢來看，「我們沒有樂觀的本錢」，雖然近期有幾份民調顯示賴清德支持度突破4成，但他要提醒，各家民調都有其差異性、背景因素，結果也可能隨著民調題目不同出現變化，且包括年齡、職業別等交互影響，無法斷定是有利於或不利於哪一方。

許立明表示，各方對民調結果有不同解讀，依照民進黨內部長時間、動態累積的民調來看，在賴清德出訪友邦巴拉圭回國後，可信任度、穩健形象再次被確立，有稍微往上走；柯文哲部分，在7月16日凱道集會活動後往下走，確實有損傷；侯友宜部分則是止跌，但是否有回升是存疑的，還沒有看到回升的狀況。

許立明提醒，就民調總體趨勢，黨籍同志不要這麼樂觀，民進黨也沒有任何樂觀的本錢，因為藍營未來勢必會有一定程度的整合，必須要用正面的政策、過去的政績進行宣傳，並面對緊接而來，選戰攻防上所會遇到各種扭曲、抹黑的狀況。

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