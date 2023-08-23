今年首例本土傷寒！北部男發燒、頭痛「腹瀉一個月」曾赴離島吃生蠔

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現今年首例本土傷寒！疾病管制署今（23）日說明，個案是一名北部30多歲男性，7月11日起出現發燒、頭痛、腹瀉水便等症狀，期間多次就醫服藥，症狀一度改善，沒想到8月12日再次出現發燒頭痛，還伴隨關節痛、頸部僵硬等症狀，18日就醫採檢，21日確診傷寒，還在住院治療中；疫調顯示個案在發病前曾赴離島旅遊且食用生蠔，但同行者尚無症狀，感染源還在調查中。

疾管署副署長曾淑慧表示，傷寒是由傷寒桿菌引起之腸道傳染病，潛伏期約8至14天(可由3至60天不等)，主要經由食用受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水而感染，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。

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疫調顯示，個案近期無國外旅遊史，僅於6月底曾與家人至離島旅遊，同住家人及同行旅遊者共8人，皆無疑似症狀。衛生單位已啟動各項疫情防治調查，並採集個案同住者及同行者糞便檢體送驗。

曾淑慧表示，國內傷寒多是零星散發；依據疾管署疫情統計資料顯示，國內今年累計6例傷寒確定病例，其中1例為本土病例，另5例為境外移入病例，境外移入感染國家以印尼(4例)為多。

統計近五(2019-2023)年傷寒確定病例累計病例共46例，本土病例16例及境外移入30例，以20-40歲個案為多，各月份均有病例發生，境外移入感染國家以印尼17例為多，其次為柬埔寨3例，印度及菲律賓各2例等鄰近亞洲國家。近五年同期本土病例數相當(2019-2022年為4、2、1、1例)，境外移入病例以2019年同期為高(2019-2022年為13、3、0、1例)。

此外，國內近期腹瀉疫情呈現上升趨勢且創五年新高，曾淑慧分析，暑假期間，民眾出遊及聚餐機會增加，疾管署監測資料顯示，上周全國門急診腹瀉就診為128,294人次，較前一週上升4.4%，也高於2019至2022年同期。

疾管署呼籲民眾注意飲食及手部衛生，食物應充分煮熟並以熱食為宜、烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染、飲用水應煮沸或使用瓶裝礦泉水、非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱保存，尤其沙拉及冷盤之保存應特別謹慎；此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範。