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文山區淪陷！北市爆第2例本土登革熱　男子沒去中南部熱區也確診

▲▼北市新增1例本土登革熱病例。（圖／台北市衛生局提供）

▲北市新增1例本土登革熱病例。（圖／台北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市出現第二例本土登革熱！北市衛生局今（23）日公布一名文山區60多歲男性，8月中旬陸續出現胸痛、骨頭痛等症狀，就醫採檢確診，衛生單位調查個案潛伏期間無出國也無中南部活動史，將持續疫調以釐清感染源；也將針對個案居住地、活動地周遭民眾進行一個月監測。

北市衛生局科長張惠美表示，這名60多歲男性，8月13日出現發燒症狀，19日起陸續出現胸悶、嘔吐、骨頭痛等症狀，20日就醫後通報採檢，23日確診。

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北市首例本土登革熱發生在大同區，當時調查個案有台南市活動史，但現在第二例在文山區，目前調查卻沒有出國也沒有中南部疫情熱區的活動史。

張惠美指出，北市衛生局已進行個案居住地及活動地周圍半徑100公尺範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業，目前觀察病媒蚊狀況還好，但還會繼續調查其活動場所，另由於中南部本土登革熱疫情發生已經一段時間，社區內民眾可能有相關活動史，如果有孳生源也可能造成傳播。

北市衛生局表示，因應登革熱本土疫情，臺北市文山區公所已成立區級應變工作小組，並發動社區清潔日進行孳生源清除，運用「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，並進行容器減量，已清除96個積水容器。

統計北市累計27例登革熱確診病例，其中境外移入25例，本土病例2例(大同區及文山區各1例)。北市衛生局呼籲，暑假即將結束，如有東南亞、南美洲或國內中南部旅遊史之民眾，後續如出現登革熱相關症狀，請儘速就醫，主動告知旅遊史及接觸史，另提醒民眾注意防蚊措施，出門可穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可之防蚊藥劑等，以減少病媒蚊叮咬傳播風險。

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