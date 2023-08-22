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家長注意！腸病毒重回流行「單周就診破1.1萬人」　開學疫情恐再升

▲▼疾管署副署長曾淑慧說明腸病毒疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長曾淑慧說明腸病毒疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情又升高！疾病管制署今（22）日公布上周腸病毒門急診就診達到1萬1331人次，再次超過流行警戒值；監測近四周主要流行病毒仍以克沙奇為主，占比超過8成；疾管署提醒，腸病毒疫情在開學前後都會有上升趨勢，下周即將開學，要特別注意學童間傳播風險。

疾病管制署今（22）日疫情周報公布上周國內疫情，近期腸病毒疫情上升，且達流行閾值。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周腸病毒門急診就診人次達到1萬1331人次，超過代表流行閾值的1萬1千人次。進一步分析近4周合約實驗室腸病毒分離情形，前三名分別是克沙奇A4占42.1%，克沙奇A6占34.2% 克沙奇B4占14.5%。

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疾管署副署長曾淑慧表示，根據以往疫情趨勢，腸病毒在開前後就會有上升趨勢，主要還是提醒，勤洗手戴口罩，注意呼吸道禮節；如有發燒、咳嗽等類流感症狀，落實戴口罩及生病不上課、在家休息等措施，

疾管署提醒，嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速就醫。

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關鍵字：

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