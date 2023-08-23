　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

公園暴力性侵勒斃女教師！　兇嫌「正面大頭照」曝光

▲▼南韓警方公開首爾新林洞生態公園性侵致死案兇嫌崔允鍾的相片。（圖／首爾警察廳）

▲南韓警方公開首爾新林洞生態公園性侵致死案兇嫌崔允鍾的相片。（圖／首爾警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市冠岳區新林洞冠岳生態公園17日發生駭人聽聞的性侵暴力致死事件，30多歲的受害國小女教師上班途中慘遇橫禍，不僅被兇嫌戴手指虎痛毆、甚至還遭勒頸，最後引發窒息腦部缺氧死亡。如今，南韓警方經過討論後，決定公開兇嫌崔某的姓名、長相、年齡等個人資訊。

根據《韓聯社》，首爾警察廳今（23）日下午召開委員會，討論是否公開新林洞性侵致死兇嫌的個人資訊，不過考量其犯案前經過縝密的規劃、在公共場所針對不特定女性犯案、犯行殘忍無道，因此決定對大眾公開兇嫌身份，為現年30歲的崔允鍾（최윤종，音譯）。

崔允鍾待業在家啃老，和父母同住在首爾市衿川區禿山洞的住處，缺乏正常社交生活，長久以來就是往返住處和網咖，就連新年和中秋節連假也是待在網咖裡玩電腦遊戲。

崔允鍾早在今年4月便透過網路購買犯案用的金屬材質手指虎，還特別選擇未設置監視器的地方作為犯案地點，顯示其犯案前經過縝密的事前規劃，受害者送醫治療3天後仍因勒頸所造成的腦部缺氧而不治身亡。

警方所召開的委員會表示，「根據兇嫌自首供詞和監視器影像、犯案工具，顯示其犯案證據相當充分。連日來發生多起重大犯罪，導致全國民眾陷入恐慌，為了防範犯罪和考量公眾利益，決定公開兇嫌的個人資訊。」

警方表示，在向崔允鍾說明拍攝、公開犯罪嫌疑人面部照片（大頭照，mugshots）的程序後，以徵求其同意；不過，警方並未說明崔允鍾同意拍攝和公開大頭照的原因。

據悉，地鐵新林站隨機殺人（7月21日）兇嫌趙宣、地鐵書峴站隨機衝撞和殺人（8月3日）兇嫌崔元鍾皆拒絕拍攝和公開大頭照，於是警方在公開兩人的面部特徵時，只好公開兩人的證件大頭貼照和監視器拍攝到的逮捕畫面。

►兇嫌為「啃老宅男」！女教師遭變態韓男拖樹叢暴力性侵　死因出爐

ET快訊
王柏融再登英雄舞台　連2打席得點圈敲安
敖犬公開空姐女友新身分！
他鼻塞拖半年！醫一掃…見「左臉灰整片」嘆：惡性的
美女主播突宣布懷孕　下月起休產假

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄國「末日將軍」遭解除航太司令職務　瓦格納兵變後傳遭軟禁

公園暴力性侵勒斃女教師！　兇嫌「正面大頭照」曝光

他爽娶小30歲泰籍嫩妻　初次歡愉後「被控告性侵」結局曝光　

獨生兒養成敗家子花光遺產　日本富豪砸錢寵溺兒子後悔了

福島核廢水排海為何選明天？　日媒分析國內外「4大考量」

1天床戰13男！性工作者靠肉體賺錢每晚4.2萬入袋　壞壞8hrs才下班

「最美清潔工」她化妝、美甲掃街道　巨乳身材辣翻！狂吸33萬粉

南韓「時間暫停」20分！時隔6年全國防空演習　網怨沒聽到警報聲

正中午上體育課！日本小學女童中暑倒地　送醫死亡

以為釣到大魚！14歲男打開寶物嚇壞　「裡面裝滿6萬多元鈔票」

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

張新成追星周杰倫合唱《妳聽得到》　合照.簽名GET：人生圓滿！

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

俄國「末日將軍」遭解除航太司令職務　瓦格納兵變後傳遭軟禁

公園暴力性侵勒斃女教師！　兇嫌「正面大頭照」曝光

他爽娶小30歲泰籍嫩妻　初次歡愉後「被控告性侵」結局曝光　

獨生兒養成敗家子花光遺產　日本富豪砸錢寵溺兒子後悔了

福島核廢水排海為何選明天？　日媒分析國內外「4大考量」

1天床戰13男！性工作者靠肉體賺錢每晚4.2萬入袋　壞壞8hrs才下班

「最美清潔工」她化妝、美甲掃街道　巨乳身材辣翻！狂吸33萬粉

南韓「時間暫停」20分！時隔6年全國防空演習　網怨沒聽到警報聲

正中午上體育課！日本小學女童中暑倒地　送醫死亡

以為釣到大魚！14歲男打開寶物嚇壞　「裡面裝滿6萬多元鈔票」

輝達財報AI絕命生死線！　台股領漲輪到哪些？

穩交無尊2年…阿喜神秘曝「七夕很炸裂」！超辣打扮網驚：結婚嗎

王柏融連2打席得點圈敲安再登英雄舞台　火腿10比4勝樂天

俄國「末日將軍」遭解除航太司令職務　瓦格納兵變後傳遭軟禁

日本ONE運力暫時超越長榮　排名持續變化中

台人罹卵巢癌15%「低於40歲」！　醫點名年輕化2原因

「晴天」領便當？林昀希親解惑　承接「曾智希角色」30小時沒睡覺　

郝柏村一生備戰最怕開戰　兒籲政治人物「和中避戰」別怕抹黑

秦綾謙懷孕7個月「巨肚神奇隱形」！　曝對比照驚呆網：看不出來

Y’s Day熱議青年在台灣民主發展中的角色　林佳龍現身分享：打破校園圍牆

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

國際熱門新聞

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

2飲料當水喝　他被迫截肢保命

校車撞騎士拒停　讓後輪再輾一次

台籍毒梟恐關到死　妻砸大錢雇黑幫劫囚

即／柬埔寨「台籍販毒男」被劫後金邊落網

香港人妻讓尪去「飛田新地」！　驚知真相傻眼

謎片真實上演！女上司發爆乳照色誘男下屬

女學霸挖雙眼失明　眼球垂下來嚇壞眾人

新娘要賓客每人包4.8萬！超淒涼下場曝光

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

男揪2友「湊出9萬」賣T恤　創業5年營收近80億

參加婚禮先付4.8萬禮金　賓客全跑光

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

不聽勸「衣服包裹小海豹」害死牠

更多熱門

相關新聞

獨生兒養成敗家子花光遺產　富豪後悔了

獨生兒養成敗家子花光遺產　富豪後悔了

為了補償缺席的父愛，溺愛小孩，用物質補償有時反而會適得其反，一名日本食品界老闆為了彌補無法陪伴小孩，用金錢滿足小孩的需求，反而養出敗家子。

福島核廢水排海為何選明天？　日媒分析4大考量

福島核廢水排海為何選明天？　日媒分析4大考量

色男撿屍喊「誰先上」　嫩妹哭吞事後藥

色男撿屍喊「誰先上」　嫩妹哭吞事後藥

南韓「時間暫停」20分　實施全國防空演習

南韓「時間暫停」20分　實施全國防空演習

正中午上體育課！日小學女童中暑亡

正中午上體育課！日小學女童中暑亡

關鍵字：

日韓要聞南韓首爾新林洞性侵崔允鍾

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

「處暑」6生肖有極強好運

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

裴祥泉遺囑官司　邱瓈寬二審獲繼承

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面