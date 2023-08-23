8男1女出遊！男大生問「誰先上」撿屍衝第一　嫩妹哭吞事後藥

▲小蘭受網友邀約、與8名男子一起出遊，卻在民宿喝醉後遭撿屍，朦朧間聽到有人問「誰要先上」卻無力抵抗。（示意圖／pexels）



記者蔡怡萍／台南報導

張姓男子與一群高中同學共8人到台南遊玩，其中有人約了當地網友小蘭（化名）同行，但初次見面的張男竟趁小蘭在民宿喝到爛醉後，先是問大家「誰要先上」，隨後就自己脫掉小蘭內褲強行連結，小蘭朦朧中仍感覺遭到性侵，只能崩潰買事後避孕藥吃。張男遭到台南地院依乘機性交罪，判處有期徒刑4年。

根據判決，張男升上大學後，仍與高中死黨相當要好，2022年8月14日至16日，共8名好友相約在暑假期間從台中前往南部遊玩，其中1人並提議找了住台南的19歲網友小蘭一起，於是8男1女就到高雄、台南的景點走走逛逛，15日晚間入住台南一家民宿。

經過整天的相處，小蘭也對這群人放下戒心，認為都是朋友、就一起到民宿喝酒聊天，但在喝下大家準備的啤酒、威士忌、伏特加後，小蘭逐漸不勝酒力醉倒，數人見狀就將她抬到房間內休息，但與小蘭才剛認識不久的張男，卻跳出來問好友們「誰要先上」，眾人沒有應和、僅有人出聲提醒「不要內射」，張男隨後就在房間內性侵小蘭得逞。

小蘭在頭暈昏沉間仍聽到這些對話，但根本無力抵抗，等酒意稍微退去，小蘭起身時張男還躺在身邊呼呼大睡，而自己下身赤裸、上衣掀開，她清洗後詢問同行朋友，有人一臉自責，並陪小蘭去買事後避孕藥吃；小蘭低落並糾結了一個禮拜，認為不能就這樣放過性侵者，選擇報警提告。

檢警調查後，僅有張男對小蘭犯下惡行，其他友人也坦白證稱「看到張脫下小蘭褲子、趴在她身上」等語，犯行已明確，台南地院審後，認為張這次出遊才與小蘭初次見面，卻藉眾人放鬆、飲酒後與小蘭獨處之際，不尊重對方身體自主權，又未見悔意未達和解，依乘機性交罪處有期徒刑4年，全案可上訴。