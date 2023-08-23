「我與吳思瑤差距在伯仲之間」　張斯綱：願和侯漢廷用民調整合

▲張斯綱喊話，願與侯漢廷整合出一位候選人爭取勝選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

新黨台北市議員侯漢廷宣布投入台北市第一選區（士林北投）立委選舉，目前該選區現任為民進黨的吳思瑤，國民黨則派出台北市議員張斯綱挑戰，形成三腳督局面，是否會瓜分藍營選票各界關注。張斯綱23日則在臉書表示，多份民調中都顯示他與吳思瑤的差距僅在伯仲之間，「團結能贏，分裂必輸」，他願與侯漢廷用民調整合出一位候選人，爭取勝選。

張斯綱表示，不管客觀環境如何，他既然獲得國民黨提名，就是全力以赴，能整合很好，無法整合，也就是逆增上緣，險中求勝，他理解許多支持者的憂心，也收到很多鼓勵與建議，他認為有必要負責任地向支持者與所有選區好朋友們報告，台北市第一選區的選情其實就是8個字「團結能贏，分裂必輸」。

張斯綱指出，無論是今年3月國民黨部所做的民調、5月國民黨北市第一選區立委初選民調，以及最近一份媒體披露，由全方位市場調查公司在7月間所做的民調，全部都顯示，他與吳思瑤的差距僅在伯仲之間，是這個選區中在野陣營最有希望能贏的選擇。他舉例，台北市立委第一選區7月份民調顯示，張斯綱41.3％、吳思瑤45.2％、無法選出：13.5％。

因此，張斯綱提到，科學數字，據實以告，他是國民黨已通過完備程序提名的立委候選人，但為了顧及「政黨輪替」、「在野國會過半」大局，他願和侯漢廷用民調整合出一位候選人，爭取勝選。他強調，無謂的宣傳口號或政治口水，他就不再回應，不做無助團結勝選的事情，選情艱困，他就更加努力，懇請大家繼續支持。