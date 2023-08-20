賴清德領先無助綠營小雞？游淑慧曝搶救立委目標　將對她見死不救

▲國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，目前多份民調皆以民進黨參選人賴清德領先，且與國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲拉開距離。對此，國民黨台北市議員游淑慧19日則表示，儘管賴清德遙遙領先，但對綠營小雞並沒有加分，現在民進黨黨內也將立委選區劃分成紅燈、黃燈、綠燈三個等級，而港湖區現任立委高嘉瑜已被列為「見死不救」的紅燈區。

游淑慧在節目《大新聞大爆卦》中指出，儘管賴清的總統民調遙遙領先，對綠營小雞不一定有加分，原因是有65％的民眾不希望民進黨完全執政，他們心裡就會想「萬一總統是賴清德，立委也不能讓民進黨當選」，因為這幾年發生很多狗屁倒灶的事，就是因為立法、監督權沒有發揮，甚至國會也成為共犯結構。因此，她分析，民眾這次投票的關鍵有兩點，第一，不能讓民進黨「整碗捧去」；第二，如果在野能整合，最好可以政黨輪替。

游淑慧也透露，民進黨的區域立委參選人其實頗憂心，分成紅燈、黃燈、綠燈三個等級，紅燈、綠燈不用管，因為一個穩輸、一個穩贏，但是現在他們要搶救大概13席的黃燈選區，這13席就會影響到民進黨國會能否過半，就是原本是綠營掌握但這次可能會丟掉的選區，她舉例，例如台中因為盧秀燕的執政有口碑，有一個大母雞的情況下，民進黨預估可能有三個選區都會翻盤。

此外，游淑慧提到，台北也有一個紅燈區被「見死不救」，就是高嘉瑜的選區，她直言，「不管賴清德再怎麼搓都沒用，英系就是要讓她死」，深綠的力量已經集結到台灣基進黨的吳欣岱身上，而且他們是自願、開心地放棄高嘉瑜，因為高嘉瑜對民進黨的殺傷力比國民黨的立委參選人李彥秀還大。