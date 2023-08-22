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彎道超車！22歲學霸警去年警專畢業　今年就通過三等特考

▲彰化22歲員警胡愷峯去年警專畢業，今年考上三等特考。（圖／彰化縣警局提供）

▲彰化22歲員警胡愷峯(右)去年警專畢業，今年考上三等特考。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

全國第一人！彰化縣警局和美警分局大霞派出所警員胡愷峯，去年才從警察專科學校畢業，今年考取公務人員三等特考，年僅22歲便超越同齡的警大正期生，再經過10個月受訓合格成為全台最年輕的巡官，成為警界傳奇。

胡愷峯警專39期，2020年9月入學後即同時報名進修空大，2022年畢業後選擇返鄉服務，今年1月順利獲得空大學士學位，並取得報名三等考試資格，隨即在3月報名、6月參加考試，再考上錄取極低的三等特考。

▲彰化22歲員警胡愷峯去年警專畢業，今年考上三等特考。（圖／彰化縣警局提供）

▲彰化22歲員警胡愷峯去年警專畢業，今年考上三等特考，同事及長官為他慶賀。（圖／彰化縣警局提供）

胡愷峯在派出所同事眼中，是個工作態度認真的員警，不論是查獲通緝、偵辦竊盜等各類刑案，亦或攔阻金融詐騙等等，表現都相當出色，因此他能利用零碎及勤餘時間全心埋首苦讀，最後高中金榜，同事都替他感到開心，他優秀的表現也讓同為在彰化縣警局任警職父親與有榮焉，亦深獲長官肯定與讚許。

分局長廖志明得知上榜喜訊後深表恭賀祝福，並親自前往張貼紅榜及致贈紀念品，亦期許胡員未來從基層轉任警察幹部，能秉持初衷，發揮所學，為警政工作及社會治安持續奉獻心力。

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