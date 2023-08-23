823喊降低兩岸惡意螺旋！　柯文哲：國家應照顧退將、助金馬經濟

記者袁茵／台北報導

今為八二三戰役65週年，民眾黨總統參選人柯文哲未赴金門與國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘碰面，選擇到台北忠烈祠獻花。柯文哲喊話，主張降低兩岸惡意螺旋，增加交流對話，優先處理民生議題，且國家應照顧八二三退役將士及遺屬，「過去金馬在前線護衛台灣，今天台灣也要為金馬經濟幫忙」。

▲民眾黨主席柯文哲率議員、黨員赴忠烈祠緬懷八二三戰役勝利65周年。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

柯文哲23日上午10時到台北忠烈祠，緬懷八二三戰役勝利65周年，只見紀念活動10時才開始，但柯文哲早在40分左右就提前抵達，並率領諸多黨員，包括秘書長周台竹、柯辦競選總幹事黃珊珊，以及立委邱臣遠、賴香伶，還有台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪與新北市議員陳世軒等人都親自到場。

而柯文哲結束獻花致敬儀式後，到忠烈祠門口進行媒體訪問，柯文哲表示，今天為八二三戰役65週年，當年守護台灣的戰爭英雄，有些當時就殉國了，其餘這幾年當中陸陸續續凋零，不過對戰爭的反省不應當隨著時間被遺忘，所以今天特別率領民眾黨來忠烈祠，除了向英靈致敬，也表達追思。

柯文哲提及，八二三不僅是捍衛台澎金馬的史料戰役，也象徵著眾志成城、為自由奮戰的一個時代精神，而大家緬懷戰士，也不要忘記過去這麼長的時間，金馬戰地居民為了戰地陣務長期做出的犧牲奉獻；金馬因為地理環境、天然資源限制，需要中央給予更多資源發展經濟，台澎金馬互為一體，才能夠促進團結。

柯文哲喊話，他主張降低兩岸惡意螺旋，增加交流對話，優先處理民生議題，務實規劃國軍訓練，打造專業能戰軍隊，「我們立場堅定，但應該保有彈性，這才是確保和平途徑。」在所有陣亡將士陵前，大家都要飲水思源，感謝當年戰士熱血奮戰，保障自由民主家園。

最後，柯文哲強調，國家要照顧八二三退役將士及其遺屬，也必須正視戰爭的危險跟和平代價，台澎金馬是一體，過去金馬在前線護衛台灣，今天台灣也要為金馬經濟幫忙，「人民團結、台灣自主、經濟發展、兩岸和平」。