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獎金翻倍！通報警方逮到車手　超商店員與民眾各領2萬

▲▼北市發布檢舉現行詐欺犯獎金翻倍，2人機警報案獲頒4萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）
北市發布檢舉現行詐欺犯獎金翻倍，2人機警報案獲頒4萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市府結合北市警局打擊詐騙車手，只要民眾發現「正在」從事詐騙相關行為的車手、取簿手等，被警方當場查獲，原本1萬獎金就翻倍，從7月11日公布至8月3日止，共計有2人提供情資，讓警方當場逮捕2名車手、1名取簿手，警方也頒發4萬元獎金。

北市文山區統一超商員工及中正區萊爾富超商店內的民眾，分別在2023年7月23日、8月3日，因機警發現疑似車手嫌疑人正在以ATM提款機提領現金及領取受詐騙人提款卡郵件包裹，經通知警方到場，進而查獲車手2人、取簿手1人，訊後依法偵辦。

市警局也感謝這名超商店員、民眾機警發現有詐騙集團在超商提領款項以及領取藏有存摺的包裹，讓警方能夠現場逮捕3名嫌犯，並依照規定，請2名舉報人前往北市刑大經濟組，領取每人2萬元的檢舉獎金。

▲▼北市發布檢舉現行詐欺犯獎金翻倍，2人機警報案獲頒4萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，近年來，詐騙集團多透過「網路假求職廣告」，發布內容看似簡單，實則卻是為他們提領或移轉贓款的工作，許多人未深思熟慮，經不起金錢誘惑，進而被詐團或幫派組織吸收成為詐騙車手。

甚至提供自身金融帳戶、提款卡做為「人頭帳戶」，誤以為透過此方式可輕鬆賺錢，殊不知等待的只有遭銀行通知帳戶警示，或被警方持拘票逮捕的後果。

北市警局統計，2023年1月至7月份為止，已緝獲車手1273人，且與轄內超商、金融機構協力攔阻詐騙757件，攔阻金額達7億9400萬餘元，與去年同期相比增加258件，4億4847萬餘元，顯示本局警方市民財產安全之決心。

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