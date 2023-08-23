台南警先逮詐騙車手再抄水房　5千萬贓款堆滿桌...驚人畫面曝

記者林東良／台南報導

台南市警三分局報請台南地檢署檢察官胡晟榮指揮偵辦詐騙集團案，經數位鑑識破解詐騙車手行蹤，21日下午會同台北市警方，在台北市松山區某處住辦混合大樓，破獲詐騙水房，緝獲賴姓男子，查扣贓款5088多萬元，全案正擴大偵辦中。

▲台南市警三分局、保警大隊，會同台北市警松山分局警方，破獲一起詐騙水房，緝獲賴姓男子，扣得贓款5088萬多元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，台南市警三分局日前查獲詐欺車手，並建請檢察官向法院聲請羈押獲准，偵查隊鍥而不捨追查本案，發現該詐欺集團係以假投資茶葉生意或誆稱投資已獲利，但須先繳納保證金等話術進行詐騙案。

經市警三分局偵查隊協同保安警察大隊特殊任務編組於8月21日下午4時50分北上台北市，會同台北市警松山分局進行搜索，當場逮捕43歲賴姓嫌犯1人，並在房內衣櫃查獲近百捆千元大鈔，全案清點後計查扣現金新台幣5088萬餘元、點鈔機3台、帳冊2本及手機2支等證物，全案擴大偵辦中。

市警三分局特別呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，結果將會得不償失。