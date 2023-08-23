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機車遭亂移收違停罰單！　他火大檢舉整條街：買一樓送車位是不是

▲▼機車遭亂移，檢舉整條街霸占道路。（圖／網友授權提供）

▲機車遭亂移，檢舉整條街霸占道路。（圖／陳先生授權提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

住在新北市三重區的陳先生，搬來此處已兩年，有一天發現自己停在樓下的機車，遭到附近居民移到違停處，再打電話檢舉。他收到罰單憤怒「買一樓送車位是不是」，決定檢舉整條街違規路上擺放雜物、霸佔車位，總共檢舉超過30張。

▲▼機車遭亂移，檢舉整條街霸占道路。（圖／網友授權提供）

陳先生表示，附近的居民長期霸占路邊車位，為了方便停車，竟把他已經停好的機車，移到違規處再打電話檢舉。他收到罰單後火大，「買一樓送車位是不是？家門前是柏油路是政府的，不是你家的欸。」

陳先生不爽放大絕，「那我跟你們這條街槓上了，我也來檢舉你們路霸堆放雜物，我可以天天檢舉，就算我不住了我也每天都要檢舉，你害我工作一天的薪水要繳納政府很好啊！」

▲▼機車遭亂移，檢舉整條街霸占道路。（圖／網友授權提供）

陳先生喊話，「你們可以這樣霸佔車位，我是不是也可以學習一下我去一次買50台腳踏車我通通綁鐵鍊放在白線內，有本事我會人也坐在機車上你再移動看看，我保證錄影存證告發你強制罪，把我摔傷要你賠償順便再告你傷害！」

三重分局接獲檢舉，也在路上堆放雜物處貼公告，「移動式道路障礙物(如花盆、請勿停車告示牌、桌、椅等)，請即時自行清除，經公告不自行清除清除者，將依據道路交通管理處罰條例予以取締、告發並會同環保局三重區清潔隊依據廢棄物清理法進行清除。」

許多網友也紛紛談到自己的遭遇，「車子曾被移到馬路正中間被狂叭」、「一大堆放自家雜物又違規停車霸占道路」、「曾被貼紙條罵難聽話」、「看到原po才發現自己不孤單」、「各處巷子都是門口放置雜物花盆，破腳踏車」、「停車曾被鄰居警告會被刺破輪胎」、「曾被連推兩次車收2張違停罰單」。

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