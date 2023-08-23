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染新冠留後遺症「咳嗽喘+嗅覺喪失」　中醫對症調理1週見效

▲中醫師陳中奎表示，按摩手臂上的心經與肺經、少海穴、尺澤穴，都能改善咳嗽並幫助痰液順暢排出。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

中醫師陳中奎表示，按摩手臂上的心經與肺經、少海穴、尺澤穴，都能改善咳嗽並幫助痰液順暢排出。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情趨緩，但還是不少人受到新冠後遺症的困擾，60歲的陳女士在7月感染新冠肺炎康復後，不僅持續咳嗽、痰多、走路喘，還喪失嗅覺，經過花蓮慈濟醫院中醫師陳中奎以中藥調理及穴道按摩，陳女士一週後就恢復九成的嗅覺。

國際醫療中心副主任陳中奎表示，從中醫角度來看，病人症狀屬於感冒後期未癒，且因為心肺功能受影響、腸胃功能不佳，導致痰易生，且過多不易排出。而中醫認為心主神明，且中醫內經指出：「肺氣通於鼻，肺和則鼻能知香臭。」嗅覺異常則是與心肺有關，所以藉由中藥加強心肺功能，幫助病人恢復嗅覺。

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▲中醫師陳中奎表示，按摩手臂上的心經與肺經、少海穴、尺澤穴，都能改善咳嗽並幫助痰液順暢排出。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

按摩肺經。

除中藥調理，穴道按摩也能幫助痰多的新冠後遺症病人加速排痰，陳中奎醫師說，在中醫理論中「肺為貯痰之器」，透過按摩手臂上的心經與肺經，以及加強位於心經上的少海穴、肺經上的尺澤穴，都能改善咳嗽並幫助痰液順暢排出。

陳中奎醫師分享，若是罹患新冠肺炎或是反覆確診的病人，建議確診後一個月內，飲食以清淡為主，盡量避免油膩、甜食、烤物、炸物、辛辣物等不易消化的食物，來鞏固腸胃、肺功能以及避免生痰，也能減少後遺症的發生。

▲中醫師陳中奎表示，按摩手臂上的心經與肺經、少海穴、尺澤穴，都能改善咳嗽並幫助痰液順暢排出。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

按摩心經。

但若是咳嗽反覆，且持續很長一段時間，就要懷疑為胃食道逆流，陳中奎醫師說，罹患新冠的病人症狀越是嚴重，腸胃功能的預後越是不佳，加上飲食未注意的的話，胃酸分泌過多，導致胃酸逆流，也會造成喉嚨不適，這時中藥部分會針對腸胃功能來調理。

陳中奎醫師也提醒有新冠後遺症的病人，因為身體還處於虛弱狀態，若是平常有運動習慣，建議減少運動強度，並做好防風措施，即時擦乾汗水，避免反覆感冒；若是呼吸會喘，則是不建議激烈運動，需好好休養，以養足精氣神。

另外，雖然疫情趨緩，但是高風險族群包含患有三高、心血管疾病的病人，還是需要保護好自己，避免反覆感染新冠肺炎。

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