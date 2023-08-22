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大陸 大陸焦點 特派現場

失傳2000餘年的「扁鵲醫書」修復116枚簡牘　藥方至今仍能使用

▲扁鵲「天回醫簡」出土900餘枚竹簡，至今已修復116枚。（圖／翻攝央視）

▲扁鵲「天回醫簡」出土900餘枚竹簡，至今已修復116枚。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

四川成都天回鎮老官山漢墓於2012年出土900餘枚包含醫學內容的簡牘，這批醫簡相傳正是開創中醫「望聞問切」醫理的扁鵲所著。由於這批書簡在水中浸泡約2000多年，殘缺、散亂情況十分嚴重，經過文物專家十餘年的修復、還原、研究，現整理出930支醫簡、2萬餘字內容，目前只有僅116枚簡牘完成修復，在成都博物館展出其中32枚。

▲扁鵲「天回醫簡」出土900餘枚竹簡，至今已修復116枚。（圖／翻攝央視）

▲「天回醫簡」內的敝昔被認為就是扁鵲。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，在醫簡的整理、修復過程中，多次出現「敝昔曰」的字樣，經專家查閱西漢早期文獻後發現，「敝昔」就是扁鵲，而醫簡中所述「五色脈診」也正是扁鵲所創，是後世公認的中醫脈診學的理論基石。

這批醫簡經整理後分為《脈書·上經》、《脈書·下經》、《逆順五色脈臧驗精神》、《犮（音同拔）理》、《刺數》、《治六十病和齊湯法》、《經脈》、《療馬書》等8部醫書。

▲扁鵲「天回醫簡」出土900餘枚竹簡，至今已修復116枚。（圖／翻攝央視）

▲工作人員修復醫簡。（圖／翻攝央視）

醫簡內容包含經絡、臟腑、針灸、湯藥等不同領域，還首次系統論述中醫脈診原理，開創望聞問切、辨病論治先河，為同期最大篇幅中醫理論與實踐著作。此外，其診斷手法、結論以及相對應的治法、方藥，在後世仍廣為流傳。

外界一度懷疑，2000多年前的醫書對於現代人的實用性使否存在？在這批醫簡中的《經書·上脈》第一句話提到，「敝昔曰，人有九竅五臟十二節皆朝於氣」，這句話便是奠定後世脈診學的理論基石。

▲扁鵲「天回醫簡」出土900餘枚竹簡，至今已修復116枚。（圖／翻攝央視）

▲和「天回醫簡」一起出土的髹（音同休）漆經脈人像。（圖／翻攝央視）

至於《治六十病和齊湯法》中所述的一百多個醫方，證明漢代已經用上「中藥復方」，絕大多數藥物配伍仍為現代醫家沿用（《治六十病和齊湯法》中的治疝方與《傷寒雜病論》中的仲景桂枝湯只有谷與甘草之別，據此可以窺見仲景桂枝湯的來源）。

同時，和「天回醫簡」一起出土的完整髹（音同休）漆經脈人像，是大陸發現時代最早、保存最完整的經穴人體醫學模型，與墓葬出土的經脈醫書相對照，對研究經脈針灸理論的起源和發展極具意義。

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