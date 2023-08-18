　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BA.2.86高度突變！世衛列「監控中變異株」　美國CDC追蹤中

▲▼美國疾病管制與預防中心（CDC）。（圖／路透）

▲圖為美國疾病管制與預防中心（CDC）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）17日表示，正在追蹤高度突變新型變異株BA.2.86，目前已在美國、丹麥、以色列檢測到此變異株。世界衛生組織也稱，由於BA.2.86攜帶大量突變，已將其列為「監控中變異株」（Variant Under Monitoring）。

綜合路透、CBS NEWS報導，美國CDC目前針對新冠變異株BA.2.86收集更多訊息展開研究，現有新冠預防保護建議維持不變，若有更多消息將向公眾分享。已知美國境內的BA.2.86個案出現在密西根州，全球只有4例。

世界衛生組織17日把BA.2.86毒株迅速列為「監控中變異株」，並不尋常。現階段要判斷BA.2.86是否比目前流行的病毒株更加危險，為時過早，目前需要更多數據來瞭解其可能造成的威脅，但因攜帶大量突變，才加速列入監測。

休士頓衛理公會診斷微生物學醫學主任Wesley Long說明，與目前的XBB.1.5主流變異株相較，BA.2.86有36個突變，但這是否代表在逃避先前感染或疫苗接種的免疫反應方面具有優勢，仍待觀察。

福瑞德哈金森腫瘤研究中心的病毒學家布魯姆（Jesse Bloom）17日提到，依據早期分析，新型變異株BA.2.86與XBB.1.5相比，具有同等或更強的能力逃脫前幾代Omicron變異株產生的抗體。

XBB.1.5是Omicron亞變種毒株，是目前新冠疫苗加強劑所針對的菌株。布魯姆指出，最有可能的狀況是BA.2.86傳染性不如現階段主流變異株，不會廣泛傳播，但仍需要更多基因序列數據。

ET快訊
快訊／8年來最慘！　主計總處下修今年經濟成長
快訊／減稅大利多！　基本生活費調升至20.2萬
快訊／國人遭騙到柬埔寨打工受虐　外交部、高雄地檢署被糾正
蘿莉愛上大叔！　和少女半年滾床32次
小心偷拍！　住飯店先檢查這8處
快訊／好市多又有商品出包！　已下架363罐
喊出5字暗語！詐騙集團信了「是自己人」　秒自爆身分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

BA.2.86高度突變！世衛列「監控中變異株」　美國CDC追蹤中

21歲女被丈夫強迫拍A片「放網路賺錢」　公公還找3應召女教導多P

日本男消防員「兼差風俗店」被抓包！　匿名舉報後被停職處分

小心偷拍！住飯店先檢查這8處　空姐曝「鏡子背面」也會裝針孔

美國情報：烏克蘭今年「無法達成」反攻關鍵目標

比賽獎品原為麥加朝聖！男童領獎主辦突換「電視」...他當場痛哭

日本佳子公主11月出訪秘魯！　大姊真子婚前也曾到訪

遭控涉嫌間諜活動！　俄羅斯「秘密審判」美國公民

南非保護區獅子撕咬攻擊　男員工「頭皮被扯下」腿骨變形喪命

新變異株艾里斯竄起！實驗證實：輝瑞新COVID疫苗可有效預防

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

前CLC Elkie見舒華力挺哽咽了QQ　刪子瑜合照挨轟：女孩友誼很美好

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

賈靜雯不靠老公「喜歡的我自己會買」　修杰楷帶女兒用「軍事教育」..她：滿好的！

BA.2.86高度突變！世衛列「監控中變異株」　美國CDC追蹤中

21歲女被丈夫強迫拍A片「放網路賺錢」　公公還找3應召女教導多P

日本男消防員「兼差風俗店」被抓包！　匿名舉報後被停職處分

小心偷拍！住飯店先檢查這8處　空姐曝「鏡子背面」也會裝針孔

美國情報：烏克蘭今年「無法達成」反攻關鍵目標

比賽獎品原為麥加朝聖！男童領獎主辦突換「電視」...他當場痛哭

日本佳子公主11月出訪秘魯！　大姊真子婚前也曾到訪

遭控涉嫌間諜活動！　俄羅斯「秘密審判」美國公民

南非保護區獅子撕咬攻擊　男員工「頭皮被扯下」腿骨變形喪命

新變異株艾里斯竄起！實驗證實：輝瑞新COVID疫苗可有效預防

任內推動230條人行道更新！許淑華：中央地方攜手讓交通更安全

北部「3大煙火秀」時間、地點一次看！基隆明晚放　淡水2場各15分鐘

中信金：陸版雷曼不會發生　金控碧桂園、中植系0曝險

拉拉一口咬住「比頭大籃球」尷尬狂甩　牙齒卡住媽笑瘋

基隆港聯合台北國際物流暨物聯網展　行銷自由貿易港區

CUBE卡新權益出爐！8月連推慶生月方案、家樂福新通路　續攻卡友心佔率

8年來最慘！ 主計總處下修今年經濟成長為1.61%

深入地方基層！　許淑華上演「濕髮秀」體驗台式洗髮店人情味

用玫瑰表達心意！台北花市曝秘訣　參考「星座＋朵數含義」快速挑花

YTR「超認真少年」黑手起家　分享人生多元職涯歷練

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

國際熱門新聞

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

死亡班機最後合照曝！遺孀：老公本不想搭機

短影片成癮如毒品　孩童出現「抖音腦」

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

大馬墜機「騎士著火」慘死　生前是外送員

大馬墜機「螺旋俯衝」　最新近距離視角曝光

搭機必選2時段！　專家：便宜又風險低

大馬空難10死僅1人屍體完整！黑盒子找到了

FBI：手機出現8大徵兆　恐有惡意APP入侵

3青少年躺鐵軌自拍　慘觸600伏特高壓電

大馬罹難機師生前遺言「媽媽我很愛你」

美移植豬腎臟到人體　正常運作32天創新紀錄

更多熱門

相關新聞

男活逮5公尺大蛇　同時要6個人抬

男活逮5公尺大蛇　同時要6個人抬

美國佛州18歲男子克朗寧(Jack Cronin)前往大沼澤地國家公園 (Everglades National Park)參加狩獵活動時，捕捉到一條近5公尺長的巨大蟒蛇，由於蛇的個頭比他還巨大，人蛇激烈大鬥一番後，他成功抓到這條大蛇，畫面十分驚人。

遭控涉嫌間諜活動！俄秘密審判一美國公民

遭控涉嫌間諜活動！俄秘密審判一美國公民

馬斯克與祖克柏羅馬格鬥賽可能取消

馬斯克與祖克柏羅馬格鬥賽可能取消

智慧手錶沒洗過？　研究：95%藏有害細菌

智慧手錶沒洗過？　研究：95%藏有害細菌

梅根摘了訂婚鑽戒「恢單」？最新照曝光

梅根摘了訂婚鑽戒「恢單」？最新照曝光

關鍵字：

BA.2.86變異株新冠世界衛生組織北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

《甘味》女星決定開刀摘子宮：想了3年

《金師傅》男星0偽裝逛士林夜市！

王陽明被疑婚變蔡詩芸！認「兩人時間越來越少」

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面