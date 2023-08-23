想砸200萬請田馥甄「婚禮唱5首歌」！　粉絲笑教1招：有機會免費

▲他想找田馥甄來婚禮唱歌，給女友驚喜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

結婚是人生大事之一，每個女生都希望能有一場夢幻的婚禮，一名男網友表示，女友很喜歡田馥甄，因此想在婚禮時找田馥甄來唱歌，給女友一個驚喜，預算大約200萬元，想問有沒有方法可以請到天后來演唱，對此，粉絲笑說，田馥甄喜歡爬山，「如果婚宴辦在山上，請到的機率比較大」。

該網友在Dcard上發文，「婚禮想請田馥甄唱歌」，看過很多人會在婚禮上邀請歌手演唱，因為女友很喜歡田馥甄，因此計畫在婚禮時，找田馥甄來唱歌，想知道價格大概多少錢，並透露預算為200萬元，「唱五、六首歌+talking這樣子」。

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貼文一出，網友認為不如把錢拿去做其他事情，「我有200萬的話寧願辦得更豪華一點，或者蜜月去更好的地方，也不想請什麼田馥甄」、「如果我男友花200萬請我喜歡的歌手，我一定超生氣，有200萬我寧願拿去出國旅遊啊」、「你認真彈唱一首Hebe的歌，直接感動到爆」、「朋友參加完婚禮直接忘記新人只記得田馥甄，而且可能會有非受邀的人偷偷混進來」、「田馥甄等級的去到婚禮，新娘真的會開心嗎，直接被剝奪當主角」、「請藝人拍祝福影片比較實在」。

▲田馥甄熱愛登山。（圖／翻攝自臉書／田馥甄）



也有網友分享價格，「有沒有唱婚禮上不曉得，但她三年前唱跨年三首歌的價碼就500萬了，看新聞寫的，真實度還是待商榷」、「一首歌200萬，朋友請過，那場唱3首，但人家爸爸是某財團總裁，跟某唱片老闆是麻吉」。

另外也有粉絲留言，田馥甄喜歡爬山，如果婚禮辦在山上，機會很大，「連商演都請不太到馥甄了，私人婚禮更難吧，但我想如果婚禮辦在山上，請到她的機率可能還比較大」、「你先乘著無人光影遠行到全台各地山上，看哪邊比較適合辦婚禮，再等她去爬那座山，等她剛好爬到山頂、你們剛好辦婚禮，再誠摯的邀請她唱首歌，這還比較有機會」。