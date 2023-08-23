高嘉瑜拚連任「這局難處理」　郭正亮：只有1人能解

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

TVBS公布2024內湖南港立委選戰最新民調，爭取連任的民進黨高嘉瑜支持度27%，落後國民黨李彥秀的44%，而台灣基進黨參選人吳欣岱則拿下13%，引發討論。前立委郭正亮說，高嘉瑜的選情很麻煩，這種局恐怕只有民進黨主席賴清德能處理。

高嘉瑜過去多次砲口對內，加上九合一大選「一屍五命」等言論，引來部分批評。面對2024選戰，被視為「小綠」的吳欣岱殺出，再加上李彥秀強勢回歸，都成為高嘉瑜連任之路的挑戰。

郭正亮在《新聞大白話》說，民進黨在港湖之前是徐國勇，但吳欣岱地方黨部成立時徐國勇有去致意，也傳出之前支持他的人部分要支持吳欣岱，這種局難處理，恐怕要更高的力量才能推動地方整合，也就是賴清德要出手。

郭正亮預估，李彥秀可以拿到9成以上的藍營票，因為她爭議低，自己也認真，且知名度高，他跟高嘉瑜選大家都記得，那時候很激烈，兩個得票都超過10萬，差距1萬，現在選情高嘉瑜要去思考跟賴清德的連結能不能壓過深綠對她的挑戰，但這次立委席次民進黨不過半的機會滿高的，不知道高嘉瑜會不會這樣訴求，用過半的必要性，降低深綠的反彈，但操作起來難度也高，所以高嘉瑜這次是空前挑戰。