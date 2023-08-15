北市虛幣搶案疑黑吃黑　527萬現金變假鈔！警拘提前搶匪投案了

▲松山車站月初發生虛擬貨幣強盜案，信義警方7日逮捕涉案搶嫌並追查幕後主使。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

8月6日14時30分左右，台北市松山車站北二門前發生強盜案件，現場是虛擬貨幣買幣商謝男與金主林姓男子，當時約在該處進行相約以527萬元新台幣購買泰達幣約17萬元，未料交易過程中，遭2名持尖刀歹徒現身搶走現金及幣商的虛擬帳戶手機，歹徒隨後搭計程車逃逸，信義警方獲報後立即指派線上警網赴現場封鎖調查。

警方立即成立專案小組追查，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，結果案情並不單純，警方查出涉案的許姓（23歲）與趙姓（24歲）搶匪，雖然沒有幫派駐記，但經訪查及黑幫成員提供情資顯示，2人都是竹聯幫仁堂明仁會外圍成員。

警方根據2人搭乘小黃逃逸，約談計程車司機到案追查行蹤，釐清搶嫌逃逸路線後，7日申請強盜案拘票獲准，但離奇的是，警方7日本要兵分兩路到新北市泰山、五股等地逮捕許、趙2名涉案搶匪，結果在行動執行前，2人居然帶著所搶的527萬元現金包包到台北地檢署投案。

北檢值日檢察官依職權通報專案小組將2人帶回調查，更離譜的是，2人投案當天攜帶的527萬元強盜案贓款，已經全數變成坊間魔術道具用的玩具鈔票。加上搶案發生之初，購虛擬貨幣金主林男強調所帶現金為真、虛擬貨幣商人謝男也證實當場驗過鈔票，但來不及用手機錢包匯出泰達幣就遭到2名持刀歹徒洗劫，案情演變成黑吃黑的羅生門。

據了解，除了2名搶匪有竹聯幫仁堂明仁會背景，經常在新北市明仁會聚集地點出沒外，2嫌與遭搶的虛擬幣商謝男還曾共同涉入一起暴力討債案件，警方懷疑虛擬幣商或者幕後金主自導自演這起搶案，目的謀奪對方500多萬元現金。

但斥資527萬元出面購買虛擬貨幣的林姓金主來頭也不小，據傳也是北部太陽聯盟某角頭親信，究竟這起自導自演搶案是否演變成黑幫買賣虛幣糾紛，抑或是太陽聯盟與明仁會都想黑吃黑、結果明仁會「先下手為強」，仍待檢警深入追查釐清。

【其他新聞】

►耀樂告炎亞綸性侵 警揭影片角度將成定罪關鍵

►捍衛任務真實版！愛犬被咬死 汐止飼主發狂「開車撞檳榔攤」報仇

►獨／股長遭控佔公務車位近2年 基層蒐證檢舉批吃案！北捷回應了

