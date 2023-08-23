最暖心的禮物！　陸女養2500隻蠶為姐做「百家被」

▲大陸一女養2500隻蠶為姐姐做「百家被」當做嫁妝。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

浙江麗水一位95後的女孩李溪雅和姊姊感情深厚，偶然在抖音上刷到「百家被」，就想送給姐姐一份特別的結婚禮物。李溪雅精心照顧2500多條蠶卵，接著跟著網路上的教學製作做百家被，經過3個月努力百家被就製作完成了。

據大陸媒體報導，95後的李溪雅想表達對姐姐的祝福，於是養了2500多條蠶寶寶，來為姊姊做百家被當作嫁妝。「百家被」的被單由多塊布料拼接而成，舊時指取上百人的緞子衣角，為新生兒縫成被褥，納百家之福。

從5月24日開始，李溪雅開始養蠶，從蠶卵孵化到蠶寶寶開始結繭，用鏡頭記錄這些蠶的成長過程，隨後她在網上尋找教程，學習如何進行稱重、煮繭、清洗、開棉等一系列步驟，歷經努力，終於做出柔軟、漂亮的百家被。當姊姊展開被子時，那絢爛的顏色和精緻的手工讓她充滿喜悅，因為她知道這是妹妹用無數個日夜和心血製作出來的禮物，這不僅僅是一條被子，更是一份深深的愛和祝福。

對於自己的成果，李溪雅表示，很高興能夠完成這條百家被，雖然過程艱辛，但看到成果時，所有的辛苦都值得了。她還說，希望透過自己的故事可以激勵更多人，去了解和傳承傳統的手藝，也希望更多人能夠更注重家庭和親情。