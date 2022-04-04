蠶渾身都寶「大便製茶、蠶蛹變貓罐頭」　專家揭還能減少三高風險

蠶寶寶。（圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者許展溢／台北報導

網傳抹茶冰淇淋等食品的綠色，是從蠶寶寶糞便萃出的銅葉綠素製成，農委會強調當然不是這樣，並說明有一種茶「蠶沙茶」，確實就是由蠶寶寶糞便製成外，蠶的屍體還可以是中藥材，蠶蛹則能變成貓罐頭。

農委會表示，其實抹茶特別顯綠是因為茶樹有遮蔭，減少光照，日本抹茶的原料為碾茶，製作抹茶的茶樹會遮蔭30日，減少茶樹所受的光照，使葉綠素及茶胺酸含量增加，讓抹茶的色澤較其他茶類更加顯綠，如此一來味道更甘甜鮮爽，再以「蒸菁」的方式進行殺菁，接著乾燥成為原料「碾茶」，最後利用石臼在低溫的環境下進行研磨，粒度大小約在3微米左右，這就是抹茶正確的由來。

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▲苗改場利用蠶蛹研發貓罐頭。（圖／苗栗區農業改良場提供）



不過，農委會提到，真的有一種茶是使用蠶寶寶的糞便製成，茶名為「蠶沙茶」，除了蠶糞便，蠶的屍體也有其他用途，被感染球孢白僵菌的蠶，在死亡以後經乾燥還能變成中藥材。另外，農委會指出，大家可能想都沒想過，蠶蛹也被製作成貓罐頭，此罐頭是由苗栗農改場開發的「蠶蛹配方」貓罐頭，不但能改善貓咪腸道菌相，使貓咪更健康、毛髮濃密亮麗有光采。

苗栗區農業改良場進一步說明，蠶蛹含有多種動物性營養成分，包含粗蛋白、粗脂肪、醣類及甲殼素等，尤其蠶蛹蛋白是一種完全蛋白質，含有人類無法自行合成的必需胺基酸，且富含Omega-3脂肪酸，而Omega-3脂肪酸眾所皆知是現代飲食容易缺乏的，充足的Omega-3脂肪酸攝取可保護血管，減少心血管疾病、不正常發炎、三高等風險，並可提升哺乳類動物免疫力。