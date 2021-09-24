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網納悶「養蠶寶寶對人生有何幫助」　釣出科博館給「4大優點」

網友問養蠶寶寶對人生有何幫助，科博館給出4大好處。（東方IC）

▲網友問養蠶寶寶對人生有何幫助，科博館給出4大好處。（東方IC）

圖文／鏡週刊

相信許多人在國小自然科學課中曾有飼養蠶寶寶的經驗，要小心翼翼照顧牠從幼蟲開始慢慢長大，一路最後結繭成蛾，需要花費許多精神和力氣。近日有網友在臉書回憶小時候養蠶寶的往事，有人不禁想問「誰可以告訴我，養這個對我的國小課業與人生有什麼幫助？」沒想到竟然釣出國立自然科學博物館的專業回覆。

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飼養蠶寶寶的過程可以讓學生認識到昆蟲的成長過程，最後若順利變成蛾破繭而出，讓不少人感到相當有成就感，只不過也有人對於養蠶寶寶一事無法感到樂趣，甚至還因為某些原因造成陰影，諸如曾經不小心養死了，或發生不慎壓死蠶寶寶等意外，讓他們不禁納悶為何要養蠶寶寶。

科博館日前在臉書公開回復，分析養蠶寶寶的4大特點。首先第一個好處就是，可以見證「完全變態」，蠶寶寶的成長過程會經歷卵、幼蟲、蛹、成蟲這4個階段，幼蟲和成蟲時期的型態不同，是完全變態的昆蟲。

第二，可以培養照養能力。由於蠶寶寶在不同齡時期需要餵不同的葉子，小蠶給嫩葉，大蠶給老葉，科博館指出，「同一批孵化出來的蠶同時間給桑葉，讓發育狀態盡量一致；環境保持通風，生病的蠶寶寶要隔離」，而桑葉的取得可以去書局購買或是找野生桑樹，但都必須有計畫地摘取與保存，秉持先進先出原則，洗淨後擦乾封袋冷藏。

第三，在飼養過程中，要去分辨卵是否有受精，而受精後的卵是否有持續發育、變色，觀察孵化的蟻蠶，並且要能用適當的工具挑起、整理環境，這些都將有助於「訓練觀察力」。

第四，養蠶寶寶對人生的幫助，科博館表示，這可以幫助學生學習面對生命的百態，思考與人的關係。例如，在遇到養不下去、被螞蟻「包場」，或突然「烙賽橫死」時，該怎麼應對？以前看到煮蠶蛹的影片會崩潰，但後來才發現，原來生活中充斥著各種動物產製品，「思考我該是痛心疾首成為vegan（素食者），還是懷著感恩的心珍惜所有資源呢？」

許多網友也紛紛在底下留言，分享自己養蠶的經驗，有些人笑說自己因此學會尋找自家附近的桑樹、學會爬樹摘桑葉，還有人說這是讓爸媽變得忙碌，還可以陪伴小時候的孤單寂寞；但也有其他人表示，自己留下的都是陰影居多，像是辛苦養的蠶寶寶一覺醒來竟全被螞蟻吃光了，或是蠶寶寶意外橫死，才發現原來牠的血是綠色的。


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