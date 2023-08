影片曝！中國公民團遭武裝份子攻擊　巴基斯坦護衛車隊遇襲

記者張靖榕/綜合外電報導

巴基斯坦軍方及中國駐喀拉蚩大使館表示,周日(13日)在西南方重要戰略港市瓜達爾港(Gwadar),巴基斯坦軍方護衛車隊護送中國公民代表團前往一處建築工地時,遭到武裝份子襲擊。

▲中國公民代表團在巴基斯坦遇襲。(圖/翻攝X「@TBPEnglish」)

路透社報導,中國透過一帶一路與巴基斯坦深化合作,並在該國盛產煤礦的省分俾路支省大舉投資,包括發展深水港瓜達爾,即使當地分離主義份子盤據已數十年。

巴基斯坦軍方公共關係部門在聲明中表示,恐怖分子襲擊的武器為小型武器與手榴彈,過程中沒有任何軍方與中國公民傷亡,武裝分子2人遭到擊斃。

#Gwadar #balochistan: Gunmen have launched an attack n #Gwadar . No official word yet. Sources n the city claim a #pakistani #chinese institute could be the possible target. Unconfirmed reports suggest 2 locals r injured. A source says injured r security personnel. pic.twitter.com/R2ndWkUmvi