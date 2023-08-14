影片曝！中國公民團遭武裝份子攻擊　巴基斯坦護衛車隊遇襲

記者張靖榕／綜合外電報導

巴基斯坦軍方及中國駐喀拉蚩大使館表示，周日（13日）在西南方重要戰略港市瓜達爾港（Gwadar），巴基斯坦軍方護衛車隊護送中國公民代表團前往一處建築工地時，遭到武裝份子襲擊。

▲中國公民代表團在巴基斯坦遇襲。（圖／翻攝X「@TBPEnglish」）

路透社報導，中國透過一帶一路與巴基斯坦深化合作，並在該國盛產煤礦的省分俾路支省大舉投資，包括發展深水港瓜達爾，即使當地分離主義份子盤據已數十年。

巴基斯坦軍方公共關係部門在聲明中表示，恐怖分子襲擊的武器為小型武器與手榴彈，過程中沒有任何軍方與中國公民傷亡，武裝分子2人遭到擊斃。

#Gwadar #balochistan: Gunmen have launched an attack n #Gwadar . No official word yet. Sources n the city claim a #pakistani #chinese institute could be the possible target. Unconfirmed reports suggest 2 locals r injured. A source says injured r security personnel. pic.twitter.com/R2ndWkUmvi — Tahir Khan (@taahir_khan) August 13, 2023

中國大使館對攻擊發出譴責，並表示沒有任何中國公民受到傷亡。巴基斯坦一名匿名安全官員指出，雙方發生交戰，軍方擊斃2名武裝份子，己方0傷亡。

分離主義團體「俾路支解放軍」（BLA）聲稱犯下此次攻擊，並稱造成多人傷亡，但並沒有任何其他通報可以證實。

俾路支解放軍表示，巴基斯坦開發該省的天然資源，並針對中國的利益提供支持。