數千暴民焚燒教堂「砸爛十字架」　毀基督徒住家！警疑放任不管

▲巴基斯坦城市上千人暴動,縱火破壞基督教建築與教堂。(圖/翻攝自推特/@BFirstParty)

記者張寧倢/編譯

巴基斯坦警方表示,位於該國旁遮普(Punjab)東部城市賈蘭瓦拉(Jaranwala)數千名憤怒的穆斯林放火焚燒至少4座教堂,並破壞數十棟與基督教徒有關的住宅或建築。原因是先前有2名男性基督徒褻瀆《可蘭經》(又稱古蘭經),用紅筆在經書上寫字。網傳影片中,抗議者摧毀建築時,警方似乎在一旁坐視不管。

While Christian Britain opens its borders to millions of Pakistanis, in Pakistan the churches of the Christian minority (1.5% of the population) are burned and destroyed.

Incompatible cultures should not be imported. pic.twitter.com/Ik37wUqS8L