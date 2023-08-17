數千暴民焚燒教堂「砸爛十字架」　毀基督徒住家！警疑放任不管

▲巴基斯坦城市上千人暴動，縱火破壞基督教建築與教堂。（圖／翻攝自推特／@BFirstParty）

記者張寧倢／編譯

巴基斯坦警方表示，位於該國旁遮普（Punjab）東部城市賈蘭瓦拉（Jaranwala）數千名憤怒的穆斯林放火焚燒至少4座教堂，並破壞數十棟與基督教徒有關的住宅或建築。原因是先前有2名男性基督徒褻瀆《可蘭經》（又稱古蘭經），用紅筆在經書上寫字。網傳影片中，抗議者摧毀建築時，警方似乎在一旁坐視不管。

While Christian Britain opens its borders to millions of Pakistanis, in Pakistan the churches of the Christian minority (1.5% of the population) are burned and destroyed.

Incompatible cultures should not be imported. pic.twitter.com/Ik37wUqS8L — Britain First (@BFirstParty) August 16, 2023

根據BBC報導，信仰伊斯蘭教的穆斯林族群在巴基斯坦人口中占96%以上，基督徒則僅占2%。巴基斯坦警方近日宣稱他們在伊斯蘭教經典《可蘭經》上發現，有幾頁被用紅色字體寫了貶低性的言論，因此對2名基督教男子提起訴訟。消息傳出後，賈蘭瓦拉16日有上千名穆斯林手持棍棒、石塊上街，對教堂縱火，折斷或推倒十字架，並破壞基督徒的住家。

▲基督教建築被破壞燃燒。（圖／翻攝自推特／@BFirstParty）

在巴基斯坦，褻瀆是個敏感議題，若侮辱伊斯蘭教或伊斯蘭宗教人物，可被判處死刑，雖然沒有人真的因此被處決，但先前已有數十人在受到褻瀆指控後遭到暴徒殺害。網路社交媒體上的影片顯示，抗議者摧毀基督教建築時，當地警察似乎只是在一旁看著。

31歲的Yassir Bhatti是其中一名逃離家園的基督徒，他向法新社表示，「他們破壞窗戶、門，搬出冰箱、沙發、椅子和其他家庭用品，堆在教堂前焚燒。他們還焚燒和褻瀆聖經，他們很殘忍。」一名政府消息人士告訴路透社，這些暴動者主要是來自一個名為「巴基斯坦正義運動」（TLP）的伊斯蘭政黨人士，但TLP已否認與此事有任何關聯。

▲許多十字架被摧毀。（圖／翻攝自推特／@BFirstParty）

巴基斯坦旁遮普省資訊部長Amir Mir譴責這起褻瀆行為，宣稱已有數千名警長派往當地，數十名抗議者被拘留。美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）則敦促巴基斯坦展開調查，並稱雖然美國支持言論自由，但「暴力或威脅絕非可以被接受的表達方式」。