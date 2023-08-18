家樂福跟風山道猴子「想當A哥看這次」　車商神回：我們想升級

記者黃翊婷／綜合報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的動畫《山道猴子的一生》爆紅，引發許多網友、業者跟風，知名量販店家樂福的小編也在臉書發文，幽默表示「想當A哥就靠這次」，而販賣的商品是一款賽道重機樂高。貼文一出引發網友熱議，吸引破萬人按讚，就連重機經銷商也留言笑稱，「這個出彎速度快到我們都想升級了！」

▲動畫《山道猴子的一生》近日受到許多網友討論。圖片人物由左而右依序為A哥、粉妹、主角。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

動畫《山道猴子的一生》講述一名超商夜班店員改車玩重機，卻因為虛榮心膨脹，加上在感情中迷失自我，最終在山路與人競速時死於車禍。故事內容牽涉跑山、改車、貸款、劈腿、愛情及友情，角色除了主角之外，還有另一名超商妹、一號女友粉妹，以及橫刀奪愛粉妹的A哥等人。

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▲家樂福跟風發文獲得1萬名網友按讚。（圖／翻攝自Facebook／家樂福）

知名量販店家樂福的小編16日在臉書發文，幽默表示，「不用全貸，也能買的Ducat。想當A哥就靠這次。」附上的商品圖片則是Ducati Panigale V4 R的樂高，意外笑翻許多網友，至今已經吸引超過1萬人按讚。

網友們紛紛留言調侃，「家樂福也淪陷了」、「這出彎速度很快嘛，看來其他大賣場遇到高手了」、「這一局IKEA小編輸了」、「這跟風速度比山道猴子騎車的速度還快」；就連Ducati台灣經銷商的小編也在文章底下留言笑稱，「這個出彎速度快到我們都想升級了！」

▼連經銷商都在文章底下留言。（圖／翻攝自Facebook／家樂福）