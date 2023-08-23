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煎牛排3萬2「沒事吹冷氣」　徵不到人！全場見福利：什麼破薪水

▲▼牛排。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO哀號，開出月薪3萬2000元卻徵不到煎台手。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

「牛排館煎台手請不到人！」一名牛排店老闆表示，煎台手工作簡單，沒事的話可坐在店內吹冷氣，月休8天、月薪3萬2000元，但來應徵的人卻寥寥無幾，且好不容易找到人，做幾天就辭職了，「現在的人好難請！」該文曝光後，全場網友傻眼開轟「沒有45K都不會有人來的，你放心！」

一名男網友在Dcard透露，他經營一間牛排館，卻遲遲徵不到煎台手，強調明明工作單純，只需負責煎肉，不像其他店家要醃肉、煮湯與熬醬汁，且沒事可坐在店內吹冷氣，不會拗去做其他事情。

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關於上班時間部分，從下午4點到晚上12點，薪水3萬2000元，月休8天排班制，不限年齡來應徵，「好手好腳會呼吸就行」；至於福利方面「享勞健保、團保、店內用餐半價、過年紅包」。

然而來應徵的人，原PO一隻手都數得出來，且店也掛徵人啟事了，人力銀行也刊登了，「好不容易請到人，結果做沒幾天就說不做了...現在的人好難請！」

文章曝光後，全場網友一致狂噴，「什麼破薪水」、「煎台是最重要的地方，你開32K沒供餐？32K不如去做鐵板燒，隨便都40K起跳。過年紅包最好笑，意思就是沒年終，想到前公司過年紅包包1000元...說這一年辛苦大家了」、「去超商吹冷氣也比3萬2高，你這薪水真小氣」、「煎台高溫又要扛鐵盤進爐的，還配合到24點已經是打烊收班時段，才給32K，是要請剛出社會的新鮮人？沒有45K都不會有人來的，你放心」、「店內用餐還要半價？你做吃的沒供餐？過年紅包？有年終嗎？我高雄住家後面的洗碗工都35000元了」。

不少網友直言原PO用字不當，「勞健保還算福利？最基本的被當成福利...真的很幽默」、「看到勞健保用『享』這個字就不舒服」、「是可『保』勞健保、不是『享』勞健保，除非勞健保的錢都是公司出」。

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牛排館煎台薪水勞健保福利月薪

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