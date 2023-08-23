基本工資有望漲3%！時薪月薪脫鉤？　鄭文燦：會做通盤考慮

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌攝）



記者陳家祥／台北報導

勞動部預計在9月8日邀集勞資雙方與學者召開基本工資審議會，討論明年基本工資調整幅度；外界預期，調幅約3%。針對工商界擔憂衝擊製造業，建議月薪、時薪脫鉤調整，行政院副院長鄭文燦說，過去其實月薪跟時薪調整幅度略有不同，會做一個完整通盤的考慮。

今年基本工資為月薪2萬6400元、時薪176元，若明年調升3%，月薪將調升792元、來到2萬7192元，時薪則調升5元、來到181元。而若調升，也將是蔡政府連續8年、任內年年都調升基本工資。

鄭文燦說，政府在過去的7年每一年都有調整基本工資，平均調幅是4.05%；他強調，基本工資的調整有一個機制，包括勞、資、專家跟政府代表，預定是9月8日開會，目前的考慮因素包括物價指數、經濟成長率，也包括勞工的期待、企業可接受的程度，「目前還在準備階段，相信9月8日針對基本工資的調整，會有一個明確的決定。」

針對工商界期盼月薪、時薪脫鉤，鄭文燦說，過去其實月薪跟時薪調整幅度略有不同，會做一個完整通盤的考慮。他說，尤其是目前整個台灣在疫後復甦，通過3年的疫情，雖然出口略有衰退，但國內服務業景氣是好的，出口指標也在今年第四季逐漸恢復，庫存消化完後，會有更大的成長率。

鄭文燦指出，事實上，過去7年台灣的經濟成長率是亞洲四小龍之首，超過3%，其他的日韓香港還輸給台灣，「我想今年的調整會做周延的研議。至於衰退的中小企業或是遇到困難的製造業，我們也會想辦法傾聽他們的需求、提出合理的對策」。