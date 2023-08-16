月入相加不到10萬！哥嫂「懷第3胎」高薪弟白眼　眾人逆風嗆爆

▲見哥嫂要生第3胎，原PO覺得傻眼。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「沒有把握能給他們最好的生活，還生個屁？」一名人夫表示，他跟老婆一個月薪水加起來能破20萬，但因為房貸壓力，兩人不敢生小孩。令他傻眼的是，大哥和大嫂月入不到10萬，不僅前年生第二胎，近日又在家族群組宣布懷上老三，「長輩們是很捧場啦！我跟我老婆是看了大翻白眼」，話題引發議論。

這位人夫在爆料公社APP的匿名公社發文，「低薪還敢一直生小孩誰給的勇氣？」直呼「真的很受不了低薪家庭還一直狂生小孩的」，並說他指的是自己的親大哥，「他跟大嫂2個人一個月加起來賺大概不到10萬。前年才生下老二，今天又在群組貼驗孕棒，要大家恭喜他要有老三了。」

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長輩們見狀都很捧場，但原PO跟老婆不禁大翻白眼，「我在科技廠上班，老婆雖然只是個櫃姐，但我們兩個一個月薪水破20萬，我們都不敢生小孩了，他居然連生三個還不怕。」原PO接著說，「大嫂也好笑，嫁進來就住我爸媽家，每次我們回去，就對我老婆說，羨慕我們能住外面」，老婆則會禮貌回覆，「房貸壓力很大，住外面也沒比較好。」

▲原PO受不了低薪家庭一直狂生小孩。（圖／翻攝自爆料公社APP）

可想起大嫂的回話，他就忍不住覺得無言，「大嫂聽完，就會很不要臉地說，如果有機會她也想搬出去。我聽完差點笑死，兩夫妻領那點破薪水，還生一堆小孩，想搬出去？我看下輩子都還沒機會。」並表示其實哥嫂生不生不關他的事，「只是很不爽我爸媽，每次都會因為這點，狂催我們夫妻生小孩」，若沒把握給孩子過上好生活，要生個屁？

不過，貼文曝光後，許多人都紛紛搖頭，覺得原PO的想法很母湯，「生不生跟錢無關好嗎」、「自己沒膽還要牽拖敢的人」、「生活品質不同，但自己開心就好」、「選擇不生是個人的權利，但會優越感並嘲笑家人這種品德，不生的確比較好」、「夫妻有共識就可以了，過怎樣的生活自己決定」、「是自己願不願意生養孩子、教育孩子」、「各有各的規劃、各有各的好，一個是享受自由，一個是享受孩子帶來的幸福。」