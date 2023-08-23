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賴清德菱傳媒民調40.99%領先！　柯文哲連兩個月下滑、侯友宜緩升中

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選剩下不到5個月，《菱傳媒》公布最新民調，民進黨的賴清德來到40.99%，柯文哲連續2個月下滑，但仍以25.80%居次，侯友宜則拿22.79%，增加1.5個百分點。

《菱傳媒》委託皮爾森數據進行的「2024總統大選」網路民意調查結果顯示，賴清德40.99%、柯文哲25.80%、侯友宜22.79%，另尚未決定的有7.07%，還有3.35%都不支持或不會去投票。

與上次調查比較，賴清德成長了2.51個百分點，而侯友宜7月因鴻海集團創辦人郭台銘獨立參選的動作頻頻，支持度曾跌至21.29%，如今開始上揚。至於柯文哲則因失言流失年輕女性支持者失，7月民調掉至28.34%，如今8月再掉了2.54個百分點。

進一步交叉分析發現，賴清德20歲到29歲、30歲到39歲、40歲到49歲以及50歲到59歲的支持度分別增加5.32、2.30、4.44、2.97個百分點，僅在60歲以上族群的支持度下降0.35個百分點；侯友宜則是在60歲以上支持度上升最多，上升5.80個百分點。

反觀柯文哲的支持度起伏情形最大，最高跟最低相差近10個百分點。5月柯文哲的支持度有21.74%，6月時飆升近10個百分點達到31.29%，7月時因為柯文哲一連串的有關性別議題的失言，導致年輕女性支持度漸流失，整體支持度掉至28.34%，到了8月又掉了2.54個百分點，成了25.80%。

此外柯文哲在各年齡層的支持度都呈現下滑情形，其中過往被視為他支持主力的20歲到29歲族群支持度下降最多，達4.09個百分點，40歲到49歲的支持度下降幅度居次，達3.23個百分點。

這項調查是由《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行。針對全台灣年滿20歲以上之網路人口，從2023年8月15日至2023年8月19日，共計進行5天，當中有效樣本為11,324份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.92%以內。

抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效樣本

樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2023年7月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。

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