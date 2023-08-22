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社會 社會焦點 保障人權

女兵傳肉照嬌嗔「想被壓」軍人夫偷情遭正宮抓包　判賠80萬

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲軍人偷吃女下屬，2人私下傳送曖昧訊息被正宮抓包。（示意圖，非本案當事人／CFP）

記者黃資真／彰化報導

一名已婚軍人偷吃女下屬小琳（化名），小琳不僅傳訊調情「想讓你壓著」，還傳暴露照勾引，遭正宮抓包，分別求償100萬元。彰化地院審理後，判決2人連帶賠償80萬元。

正宮主張，與丈夫阿輝（化名）自2002年結婚，育有2名未成年子女，由於阿輝是現役軍人，工作常需調動，因此會在休假時返回彰化陪伴孩子，有時則是自己到阿輝工作附近找旅館陪他住。

未料，阿輝在2022年10月間返家居住期間，傳訊與女下屬小琳曖昧，小琳稱「做X可以」、「我想讓你壓著」，阿輝回應「趕快來啊」、「可以哦」，被正宮發現，仔細檢查後，又在丈夫手機裡找到多張小琳穿著暴露的照片。

同年12月間，阿輝向妻子坦承與小琳發生多次性關係，也有至南投民宿住宿，小琳也在電話中承認，正宮憤而向2人提告侵害配偶權，各求償100萬元。

小琳出庭辯稱，交往期間不知道對方已婚，正宮也未舉證自己早已知悉此事；阿輝則強調，妻子提出的對話錄音中僅截取片段，無法知道實際對話場景及對話全文，內容也不足以證明兩人逾越一般朋友的關係。

法官認為，阿輝臉書資訊已載明已婚，亦有家人聚會照片，小琳稱不知悉已婚即屬不可採信，且正宮與2人的對話、通話內容皆可證明確有外遇事實，判決阿輝、小琳連帶賠償80萬元給正宮，全案還可上訴。

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