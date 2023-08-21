人妻幫總監「半套+全套」超過50次　尪怒控性侵...真相讓他崩潰

▲桃園人夫指控，擔任按摩師妻子被迫為客人做半套、全套服務，提告客人求償百萬。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名人夫指控，妻子小雅(化名)在SPA館擔任按摩師，竟被客人阿偉強逼做半套(即打手槍)11次，還逼她發生性行為多達40次，性侵時間長達1年，怒告阿偉求償1百萬。桃園地院審理，認為小雅經常和阿偉分享日常，還傳訊「愛你喔」等語，看不出來有被脅迫，不過阿偉仍依侵害配偶權，要賠12萬元。

人夫主張，妻子小雅在美容美體SPA館擔任按摩師，結識客人阿偉。阿偉多次拿出3千元要求小雅幫他做半套都被拒絕，阿偉還不死心，前年12月中藉口請小雅來他家打掃，將小雅誘騙到3樓臥室要她做半套，被拒後仍強抱小雅，將她脫到只剩T恤、安全褲，一邊撫摸小雅一邊強拉她的手做完半套服務，事後給她3千元報酬，還威脅她以後若不繼續配合，就要公開這件事，導致小雅無奈在3個月內幫他半套服務11次。

去年3月中，阿偉更強壓小雅性侵得逞，並在她外套口袋裡塞5千元假裝兩人合意，還威脅要把這件事告訴她丈夫，小雅害怕婚姻因而破裂，只能默默到他家發生性行為40多次，受害時間長達1年。小雅雖曾多次拒絕，甚至為了躲避阿偉換工作，阿偉仍跟到她新工作地點繼續騷擾，要求小雅下班後要到他家陪聊、讓他猥褻愛撫，還要小雅為他慶生、開車載她上摩鐵。

另外，阿偉還在去年11月完事後，搶走小雅身上的要繳房貸的現金9千元，又威脅小雅借他5萬元得逞，再以還款為由多次叫她來住處發生性行為。阿偉明知小雅有配偶，仍用各種手段和小雅有不正當關係，他要向阿偉求償百萬。

全案審理時，阿偉喊冤說和小雅確有半套、全套的性行為，然他並未使用強迫手段。他認識小雅時不知道她有配偶，直到去年9月才知道，但仍和小雅發生性行為，他願意賠償。

法官指出，小雅持續和阿偉分享日常生活，也曾主動表示自己最近失業，詢問阿偉是否需要打掃衛生，還有傳送「愛你喔」等語給阿偉，雖然事後小雅描述阿偉身體特徵、住家陳設，以及阿偉送她的外套、香水等禮物，但也只能證明兩人有來往，和強制猥褻性交是兩回事。

法官認為，阿偉承認知道小雅已婚，還和她發生關係，已侵害配偶權，審酌阿偉擔任設計公司負責人兼設計總監，月薪約55000元至58000元，人夫為臨時工，日薪約1500元至1600元，判阿偉要賠12萬元。全案還可上訴。