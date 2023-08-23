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檔車男給妹子戴這款安全帽　網紅讚「是真愛」！釣出當事人回應

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Joel來談日本）

▲女子的安全帽引起廣大討論。（圖／翻攝自Facebook／Joel來談日本）

記者崔子柔／綜合報導

網紅「福澤喬」21日PO出他看見一名男子騎檔車，讓後座女子戴「大同電鍋」安全帽上路的照片，直言「這女孩是真愛」，吸引超過3.6萬人按讚，更釣出當事人回應，稱2人目前僅是朋友關係。

福澤喬有在日本擔任特派記者10年的經驗，他常在臉書粉專「Joel來談日本」分享自己對於日本的觀察，不過他近日PO出在台灣道路上看見的照片，引起廣大討論。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Joel來談日本）

▲福澤喬發文。（圖／翻攝自Facebook／Joel來談日本）

照片中可見，一名男子騎著檔車，後座的女子則戴著「大同電鍋安全帽」，上面還有飯匙造型，讓福澤喬直言「說這女孩是真愛，不管你信不信，我是信了」，他還以為這個電鍋帽是自己做的，「推斷 80% DIY，適合山道老猴」。

文章引起超高熱度，連車主都現身留言區回應，「我們還只是朋友」，有網友說「『還只是』表示有要朝這目標前進的，只是尚未達成？」，車主則回「我願意擁抱各種可能性，不過就是，嗯，努力看看」，最後也說「這邊再次謝謝大家這麼熱情，不過我們真的就是好朋友而已，雖然目前是沒有發生什麼事，但希望不要去打擾女方，我們都是普通人而已，在這裡先謝過各位了，感謝勞力」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Joel來談日本）

▲▼車主現身回應。（圖／翻攝自Facebook／Joel來談日本）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Joel來談日本）

不少網友對這款安全帽很感興趣，詢問從哪裡購入，車主則說，「安全帽是我朋友的，是交換禮物來著，可能去蝦皮上找應該都可以找到，感謝勞力」。

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