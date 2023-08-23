酒駕男4年4犯檢發監　法官認「非短期內密集再犯」放人

記者黃翊婷／綜合報導

法務部及台灣高等檢察署為了嚴懲酒駕，自2022年起開始實施新版的酒駕三振條款，3犯就應該發監執行。然而，高雄蘇姓男子4年酒駕4次被抓，法官卻以「非短期內密集再犯」，撤銷發監，而且並非只有這1起案例，因而引發檢界擔憂，就怕法官屢次撤銷，會淪為「變相鼓勵酒駕」。

▲政府主打「酒駕零容忍」，檢界卻傳出法官屢次縱放酒駕累犯的案件。（圖／ETtoday資料照）

台灣高檢署2013年5月15日召開全國檢察長會議，訂出「酒駕5年內3犯須發監，不准易科罰金」的統一標準，也就是所謂的酒駕三振條款。然而，酒駕事故導致傷亡的事件仍然頻傳，法務部2022年決定提高標準，取消5年限制，也就是說，只要歷年酒駕3次，若沒有特殊狀況，就得發監執行，不能易科罰金。

根據《自由時報》報導，高雄蘇姓男子4年酒駕4次，被依法發監，蘇男向法院聲明異議，法官竟以「非短期內密集再犯」撤銷，另外高雄黃姓男子、台北徐姓男子也都是因為酒駕3次將被發監，結果法官裁定撤銷，這3起案件檢方雖然都有提出抗告，但其中1案已被法官裁定駁回，檢界擔心若法官過度涉入執行職權，恐怕會淪為「變相鼓勵酒駕」。

依據交通部統計，去年全國一共取締6萬2403件酒駕違規事件，其中酒駕且酒精濃度達0.15mg/L以上死傷件數為7849件；今年1至5月則取締2萬6436件酒駕違規事件，酒駕且酒精濃度達0.15mg/L以上死傷件數為3259件。究竟要如何減少酒駕憾事再度發生，仍是各個相關單位的重要課題之一。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。