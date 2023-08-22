辣模蘿拉信義鬧區違停！警靠近這一味飄出…喝4杯調酒上路糟了

▲女模蘿拉日前在信義區酒駕，涉犯公共危險罪遭判2月徒刑。（圖／翻攝IG）



記者蔡怡萍／台北報導

擁有傲人身材、亮麗外型，從大學時期擔任模特兒並進入演藝圈，曾經與沈玉琳一起主持節目，近年更跨足YouTuber的蘿拉（本名李佳玲），日前在台北市信義區酒吧喝完酒後，卻自行開車離開、還停在禁止停車路段，遭員警發現盤查，發現她酒測值達0.32，構成公共危險罪，法院審後判蘿拉有期徒刑2月，可易科罰金6萬。

今年28歲的蘿拉，在大學時期就讀夜校，白天擔任平面模特兒、展場Show girl的工作，接著被發掘轉投入娛樂圈，與知名主持人沈玉琳一起主持節目，近年又開頻道「蘿拉是我LA」轉型當YouTuber，IG上也擁有52.4萬粉絲。

根據台北地院簡易判決書，蘿拉在2023年7月21日晚間，到台北信義區一家酒吧與友人歡聚，喝了4杯調酒後，在隔天凌晨4點多就自行開著車上路，並在不久後又停在禁止臨停路段，附近員警發現、立刻上前查看，發現對方身上散發酒氣，酒測後為0.32毫克，隨後依公共危險罪移送偵辦，法院審酌蘿拉初犯、配合調查態度尚可，判處有期徒刑2月，可易科罰金。

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