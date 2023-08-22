　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辣模蘿拉信義鬧區違停！警靠近這一味飄出…喝4杯調酒上路糟了

▲▼ 蘿拉。（圖／翻攝IG）

▲女模蘿拉日前在信義區酒駕，涉犯公共危險罪遭判2月徒刑。（圖／翻攝IG）

記者蔡怡萍／台北報導

擁有傲人身材、亮麗外型，從大學時期擔任模特兒並進入演藝圈，曾經與沈玉琳一起主持節目，近年更跨足YouTuber的蘿拉（本名李佳玲），日前在台北市信義區酒吧喝完酒後，卻自行開車離開、還停在禁止停車路段，遭員警發現盤查，發現她酒測值達0.32，構成公共危險罪，法院審後判蘿拉有期徒刑2月，可易科罰金6萬。

今年28歲的蘿拉，在大學時期就讀夜校，白天擔任平面模特兒、展場Show girl的工作，接著被發掘轉投入娛樂圈，與知名主持人沈玉琳一起主持節目，近年又開頻道「蘿拉是我LA」轉型當YouTuber，IG上也擁有52.4萬粉絲。

根據台北地院簡易判決書，蘿拉在2023年7月21日晚間，到台北信義區一家酒吧與友人歡聚，喝了4杯調酒後，在隔天凌晨4點多就自行開著車上路，並在不久後又停在禁止臨停路段，附近員警發現、立刻上前查看，發現對方身上散發酒氣，酒測後為0.32毫克，隨後依公共危險罪移送偵辦，法院審酌蘿拉初犯、配合調查態度尚可，判處有期徒刑2月，可易科罰金。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
快訊／台北大雷雨！　文湖線號誌傳輸網路異常
快訊／大雷雨轟北北基桃！　15縣市豪雨特報
快訊／國家警報響了！　大雷雨轟5縣市
較勁柯文哲！侯友宜盼兩岸儘速協商　支持「金廈和平大橋」公投
Lexus「新陸地頭等艙」LM上市！　大老闆瘋搶訂單破200
去銀行領10萬竟有59張假鈔　真相大逆轉！
快訊／淡水男陳屍租屋處床上！　遺體發黑腫脹
放生變大屠殺！千隻鵪鶉慘死　清水岩寺立大牌超度
快訊／蔡昌憲老婆宣布懷二胎！
快訊／女騎士闖紅燈遭輾過！　頭顱骨折慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／又見行人地獄！高雄女走斑馬線　遭公車左轉撞上送醫

超感人！貨車轉彎「60箱在地飲料」掉路中　路邊8移工頂烈日幫忙搬

快訊／台中資源回收廠大火！疑塑料粒起火釀禍　嚇人黑煙竄天

LINE上甜喊老公還要求贈錶　男暈船要匯款...警及時喊卡

快訊／淡水男陳屍租屋處床上！　遺體發黑腫脹狂飄屍臭

詐團囚「豬仔」！手下看管失職就懲罰　「仁者無敵」匾額超諷刺

候車亭叫客到海生館1人50元　白牌車駕駛罰10萬+吊照4個月

超大膽詐團！水房藏警察局旁70公尺商辦　洗錢1.2億5人栽了

放生變大屠殺！千隻鵪鶉慘死　清水岩寺立大牌超度

快訊／雲林騎士闖紅燈！遭自小客撞飛再輾過　頭顱骨折不治

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

坤達忘記七夕！曾送NG禮物　5位數包寵柯佳嬿「她滿挑的XD」

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

快訊／又見行人地獄！高雄女走斑馬線　遭公車左轉撞上送醫

超感人！貨車轉彎「60箱在地飲料」掉路中　路邊8移工頂烈日幫忙搬

快訊／台中資源回收廠大火！疑塑料粒起火釀禍　嚇人黑煙竄天

LINE上甜喊老公還要求贈錶　男暈船要匯款...警及時喊卡

快訊／淡水男陳屍租屋處床上！　遺體發黑腫脹狂飄屍臭

詐團囚「豬仔」！手下看管失職就懲罰　「仁者無敵」匾額超諷刺

候車亭叫客到海生館1人50元　白牌車駕駛罰10萬+吊照4個月

超大膽詐團！水房藏警察局旁70公尺商辦　洗錢1.2億5人栽了

放生變大屠殺！千隻鵪鶉慘死　清水岩寺立大牌超度

快訊／雲林騎士闖紅燈！遭自小客撞飛再輾過　頭顱骨折不治

快訊／又見行人地獄！高雄女走斑馬線　遭公車左轉撞上送醫

快訊／候車時間增加！文湖線號誌傳輸網路異常　北捷7天內可辦退費

超感人！貨車轉彎「60箱在地飲料」掉路中　路邊8移工頂烈日幫忙搬

私生盜用房卡「囂張闖入瘋狂偷拍」！　NCT在玹受害…SM硬起來調查

快訊／雨彈升級「15縣市豪雨特報」　大雷雨轟炸北北基桃

雨水少甜度高！　2023年斗六文旦節系列活動熱鬧登場

兩岸力拚疫後經濟！津台會簽約19個項目　投資額49億人民幣

藍營控與雲豹金援「有對價關係」　賴瑞隆斥抹黑：依法提告以正視聽

劉冠廷求婚成功！瞿友寧尖叫　《花甲》堂弟盧廣仲讚：神鵰俠侶

罔腰「我們即將告別男女朋友關係」！七夕前報喜…告白2年男友閃炸❤

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

社會熱門新聞

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

少將掰燒光花光2800萬現金　檢出招後全出現

23歲女騎士對撞計程車　傷重不治

孕婦如廁意外流產　6月胎掉馬桶死亡

人妻幫總監「半套+全套」破50次　尪怒控性侵結局曝

嘉義肉品加工廠奪命意外！26歲男遭堆高機猛擠慘死

快訊／29歲男遭夾爆頭！當場濺血慘死

闖紅燈行人vs.超速騎士　結果出爐

雲林婦闖紅燈遭撞飛　頭顱骨折慘死

台大實驗室爆炸瞬間曝光！　鏡頭遭橘紅烈焰吞噬

醉撞太魯閣　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

女行員扮詐團內鬼　檢警調再搜3分行聲押1人

女醫遇投資遭詐70萬　18歲護校女車手曝光

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

更多熱門

相關新聞

採茶車司機酒駕被吊照　8名採茶婦連坐！

採茶車司機酒駕被吊照　8名採茶婦連坐！

一部「採茶車」日前行經甫遭卡努風災重創的台14線霧社至春陽間路段，因超載而被警方攔查，又發現駕駛有酒駕情形，全案不但以公共危險罪移送南投地檢署偵辦，車上搭載的8名採茶婦也遭新制連坐，最高可處12萬元罰鍰，聞訊不禁大呼「冤枉」。

台南公布第30批酒駕累犯名單

台南公布第30批酒駕累犯名單

宜蘭醉男「車停路中」　警開2槍逮人

宜蘭醉男「車停路中」　警開2槍逮人

彩妝師教超持久遮瑕法，輕薄不卡粉

彩妝師教超持久遮瑕法，輕薄不卡粉

BMW男酒駕自撞工程護欄　辛亥隧道往台北塞爆

BMW男酒駕自撞工程護欄　辛亥隧道往台北塞爆

關鍵字：

蘿拉酒駕YouTuber模特兒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳怡霈七夕宣布結婚！　甜嫁日本老公AKIRA

50歲黃立成爆新歡！帶19歲烏克蘭嫩模回家

「這年出生者」限時喝免費手搖飲

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

快訊／劉冠廷求婚孫可芳成功！

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

七夕不能愛愛！「7大禁忌」曝光

國衛院新研究估　國內22萬人不知已罹糖尿病

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面