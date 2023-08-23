今「處暑」沖2生肖！6禁忌曝　一招發財發到爆

▲「處暑」依舊高溫炎熱，又稱為「秋老虎」。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天（23日）是24節氣的「處暑」，清水孟國際塔羅小孟老師分享6大禁忌，像是禁去空曠地、禁海邊戲水，而生肖屬「羊、鼠」的人外出要留意；另外，可喝「太陽水」發財發到爆。

小孟老師說，處暑又稱為「出暑」，是指酷熱要遠離，大部分時間點為每年8月23日左右，太陽黃經約在150°；處暑的「暑」代表暑氣即將終止，但有些地區仍然高溫炎熱，所以又稱為「秋老虎」。

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►處暑6大禁忌：

1、室內冷氣不宜開太強

因室內開太冷、室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

2、忌安床

處暑天氣日熱夜涼，氣溫不定，隨意搬動床，容易引起睡眠品質較差，或沖到床母。

3、禁去空曠地

處暑通常是在鬼月，因此很多好兄弟仍然會在戶外遊盪，因此勿去空曠地。

4、禁海邊戲水

處暑天氣午後易有陣雨，因此古人在處暑看見天氣轉陰，都會避免到海邊戲水，以防潮水較大。

▼處暑禁海邊戲水。（圖／資料照）



5、沖屬羊與鼠

諺語「處暑，會曬死老鼠」，主要是說處暑天氣炎熱，容易曬死老鼠，加上農民曆又沖羊。因此屬鼠與屬羊外出要留意，以免摔倒身體不適。

6、洗澡禁關窗

處暑洗澡一定要開窗，若要泡澡的人，水溫不宜太高，以免室內氣溫太高，呼吸不順暢引發暈眩那就不好了。

►處暑開財運法：喝太陽水

處暑想要開財運的人，建議可以找一張紅紙，剪2個圓圈代表雙太陽，再貼在杯子外圍喝水，就能吸收到太陽能量，發財發到爆。在處暑當日何時喝都可以，每個時段都能發大財。