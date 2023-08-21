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日媒：日本新年度「國防概算」要求1.7兆創新高　

▲▼出雲級直升機護衛艦,出雲號。（圖／路透社）

▲日本防衛省2024年的「國防概算」要求編列7.7兆日圓。圖為出雲號護衛艦。（圖／路透社）

文／中央社

日本產經新聞報導，日本防衛省（國防部）2024年度預算的概算要求將編列7兆7380億日圓（約新台幣1兆7000萬元），大幅高於2023年度防衛省的預算，創新高。

「產經新聞」報導，政府及執政黨相關人士透露，防衛省2024年度預算的概算要求將編列7兆7380億日圓。其中為提升繼戰能力，彈藥經費概算約9300億日圓。

日本2020年放棄部署新型飛彈防禦系統「陸基神盾」（Aegis Ashore）後，決定將建造2艘「神盾系統搭載艦」作為替代方案，2024年度考慮編列建造費約3800億日圓。

日本政府去年12月在閣僚會議上通過國家安全保障戰略等安保3文件，訂出方針，到2027年度為止的5年之間將確保總計43兆日圓的預算規模，以徹底強化國防能力。鑑於此方針，2024年度防衛省預算的概算要求總額大幅高於2023年度預算（尚未追加預算前）的6兆8219億日圓。

日本計劃2027年度部署一艘神盾搭載艦、2028年度再追加部署一艘，將於2024年度起建造。估計平均每艘的整備費約3950億日圓。

日本與英國、義大利將聯合開發新世代戰機，2024年度預算的概算要求將編列開發費約640億日圓。此外，為了開發攻擊艦艇和地上目標的「精密誘導彈」，將編列約320億日圓。

▲▼陸自的西南諸島新駐屯地將進駐12式反艦飛彈。（圖／JGSDF）

▲日本將改良12式反艦飛彈，大幅延伸射程。（圖／JGSDF）

日本防衛省將改良國產12式地對艦誘導彈，大幅延伸射程，也計算量產射程3000公里「極音速誘導彈」，新年度國防預算將編列相關費用。此外，為解決國防裝備零件不足的問題，將編列逾2兆日圓。自衛隊設施的老舊化對策、火藥庫的整備費等將編列約8000億日圓。

日本將成立陸海空自衛隊一體運用、常設性質的「統合司令部」，計劃在2024年底成立，編制約240人。此外，為迅速因應西南群島的裝備所需及物資運輸，將新成立陸海空自衛隊共同部隊「自衛隊海上輸送群」。

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