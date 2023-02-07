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水電工殺女大生墜樓慘死！母淡定赴殯儀館　見兒身首分離落淚了

記者邱中岳、翁子皓／桃園報導

嘉義市東區一處停車場昨（6）日深夜10時30分發生情殺案，27歲汪男涉嫌殺害20歲李女，汪男犯案後返回桃園八德租屋處，於頂樓19樓墜下，身首分離慘死。汪男的母親今（7）日下午到殯儀館相驗，看似淡定的汪母，在看完兒子的遺體後，再也忍不住悲傷而落淚。

▲汪男殺害女友後墜樓慘死，汪母陪檢相驗，見兒子遺體悲愴落淚。（圖／記者邱中岳攝）

▲汪男殺害女友後墜樓慘死，汪母陪檢相驗，見兒子遺體悲愴落淚。（圖／記者邱中岳攝）

▲警方在汪男車內搜出疑似犯案用的水果刀。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲警方在汪男車內搜出疑似犯案用的水果刀。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方說明，昨日晚間有民眾報案指出，附近停車場有男女的吵架聲，員警到場後發現女子滿臉鮮血倒臥在草地上，已失去呼吸心跳，經送往嘉基醫院急救1個多小時後，仍於晚間11時36分宣告死亡。

而汪男在案發後開車返回桃園八德租屋處，並於今日凌晨12時52分，在19樓頂樓處墜樓，結果摔在鐵製圍籬上，首、身分離卡在樹上。

▲▼ 嘉義發生情殺案，嫌犯墜樓亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲汪男殺害女友後，返回桃園租住處從19樓墜落，身首分離當場死亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，擔任水電工的汪男殺害仍就讀大學的李女後，開車返回桃園的路上曾傳簡訊給母親，內容是「對不起她」之類的言語，並說相關遺物留給妹妹幫忙處理，就當沒他這個兒子。

汪男的遺體隨後被送往桃園中壢通天殯儀館冰存，今日下午檢方在家屬陪同下，對汪男進行相驗。汪母在相驗前神色哀戚表示，她知道兒子與李女在交往，兩人是透過網路認識的，認識幾個月而已，她也見過李女，李女甚至偶爾會北上桃園來見她，至於兒子與李女爭吵一事，她表示因為兒子是與同事共住，不常見面所以不了解，她覺得兒子與李女交往看起來並沒有異狀。

相驗結束後，檢方低調不多作回應，表示之後會統一發言。汪男的親友在殯儀館時，頻頻以衛生紙拭淚，哀傷之情可見一斑。汪母稍早接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時，情緒十分淡定，但看完兒子身首分離的慘狀後，再也忍不住悲痛而落淚。

桃檢稍早說明，經檢察官相驗結果確認死者為墜樓死亡，汪男遺體巳經發還家屬，家屬無意見。

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