她用1體位被撞到想吐！老公卻喊「A片都這樣演」：所有女生都接受

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

在床上歡愛時應該尊重另一半的感受，以免影響彼此的心情。一名人妻透露，老公在愛愛時有特別喜歡的體位，可是每次撞擊都讓她下體非常疼痛，甚至結束後會有反胃的感覺。可是事後溝通，對方卻覺得是她在故意針對，還說「所有女生都可以接受」，讓她相當無奈，不知道該怎麼辦。

原PO在Dcard發文表示，和老公恩愛的時候，對方喜歡她的雙腿打開，呈現躺在婦產科手術床的姿勢，雙腳會騰空。不過男方每次猛力頂撞，她都會覺得陰部上方非常疼痛，「那種真的會把妳撞到移位很遠，然後頭跟床頭的空間瞬間拉近，頭也會一直被撞倒床頭櫃」，甚至因為撞擊太過多次，導致她每次結束時都覺得胃在翻滾，非常想吐。

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不過事後她和老公溝通，對方卻覺得被嫌棄，還說「每個人都是這樣的，A片也是這樣，網路片也是這樣」，她反駁說「只有A片會這樣演，不要帶進現實生活」。可是對方仍堅持，是她在嫌棄、故意針對，還說「所有女生都可以接受這種撞擊，這是正常的」，讓她不知道該怎麼辦。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／視覺中國CFP）



不少人看到後傻眼表示，「骨頭撞擊到確實會痛，建議可以換個姿勢做，但如果他還自以為覺得妳在針對他，或是覺得A片就是現實，我會建議妳也用手幫他模擬撞擊骨頭的感覺，看他到底痛不痛」、「他就是自以為是，痛的又不是他」、「溝通被當成針對他，妳老公也挺野蠻的，好像不能接受別人的真話。妳都痛了他還不覺得怎麼樣，那表示他也不在乎妳的感受啊」、「我的天，我雖然沒這樣被對待過，但光想像就很痛欸….妳老公也太不尊重妳了」。

還有人勸說，「離婚，他很自私、自以為是、自卑自大」、「妳有任何離婚的可能性嗎？性生活是一回事，但他的反應感覺他是個很麻煩的人...用自大掩飾自卑的那種」、「離婚，不管什麼姿勢還是怎麼樣，妳就是做到會痛了啊，他的反應竟然不是跟妳一起討論、協調如何解決，而是要讓妳繼續痛？！什麼鬼故事」。