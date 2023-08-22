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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德民調3指標拿第一　綠委點參選人差異：選民眼睛是雪亮的

▲▼副總統賴清德。正副總統聽取行政院113年總預算案。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會22日公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德在瞭解民間疾苦、促進台灣經濟發展能力，以及面對中共威脅能確保台灣利益等3項指標中都拿下第一，更有55%民眾對賴出訪有信心。民進黨立委許智傑分析，相信選民眼睛是雪亮的，反觀柯文哲、侯友宜過往連城市外交都做不好，未來如何處理複雜的美中台三角關係？

台灣民意基金會21日公布的民調，賴清德以43.4%領先，勝過民眾黨柯文哲26.6%、國民黨侯友宜13.6%，還比柯侯相加還多。國民黨主席朱立倫受訪時質疑抽樣有問題。民進黨立委林楚茵則回應，中國近期頻文攻武嚇，可感受到賴清德的支持度是持續上揚，連中國都要出手協助非民進黨候選人，可見民調有可信度。

對於相關民調，林楚茵表示，這些民調都不是民進黨或競選總部做的，他們如果覺得樣本有問題可以去找這些民調單位，從賴清德出訪這趟成果，到中國動用文攻武嚇、經濟制裁等等，都可以感受到賴清德的支持度上揚是穩健持續當中，連中國都要出手協助非民進黨候選人，可見這樣的民調是有可信度的。

而民調也顯示，55%民眾對賴清德出訪敦睦邦交，提高台灣國際能見度有信心。對此，許智傑表示，賴清德是最有能力處理外交的總統參選人，民調也完全認同他的能力，未來賴清德會維持總統蔡英文的外交路線，延續國際社會對台灣的肯定。

許智傑指出，面對中國處處打壓，賴清德仍順利參與巴拉圭總統就職，再次提升台灣能見度，反觀柯文哲、侯友宜過往連城市外交都做不好，未來怎麼有辦法處理複雜的美中台三角關係？相信選民眼睛是雪亮的，賴清德才是最佳的台灣總統人選。

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