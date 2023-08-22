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社區防暴行動再出擊　台南社會局開辦宣講師培訓厚植防暴量能

▲台南市社會局於8月21日及22日兩天，結合文化創意部落工作室，於崑山科技大學辦理第2梯次的初階培力課程，共有近40位學員參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局於8月21日及22日兩天，結合文化創意部落工作室，於崑山科技大學辦理第2梯次的初階培力課程，共有近40位學員參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市社會局於8月21日及22日兩天，結合文化創意部落工作室，於崑山科技大學辦理第2梯次的初階培力課程，共有近40位來自不同社區鄰里、學術組織、社福單位及人民團體的學員，一同投入社區防暴工作。

為落實台南市長黃偉哲「溫暖永續」的施政理念，社會局長期推動社區性別暴力初級預防工作，並自2021年起開辦「社區防暴宣講師」系列培訓課程，為厚植社區防暴量能。繼2023年4月辦理第1梯次課程後，社會局加碼於8月21日及22日兩天，結合文化創意部落工作室於崑山科技大學辦理第2梯次的初階培力課程。

▲台南市社會局於8月21日及22日兩天，結合文化創意部落工作室，於崑山科技大學辦理第2梯次的初階培力課程，共有近40位學員參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，近年來性別暴力及家庭暴力的社區預防宣導工作為市府推廣重點項目之一，而永康區為台南市人口數最多的行政區，為鼓勵更多熱血民眾及當地青年投入防暴工作，此次選在永康在地的大學校園辦理培訓，除激發青年學子對於防暴議題的關注，也特別與永康社區大學今年創設的「永康紫耀幸福防暴平台」合作，讓社區防暴網絡更縝密。黃市長說期盼未來能有更多居民一起加入防暴行列，共同實踐南市「減暴、止暴、零暴」的願景，落實「社區攜手反暴力，同心守護愛家園」的理念，讓臺南成為更溫暖、更幸福的宜居城市。

▲台南市社會局於8月21日及22日兩天，結合文化創意部落工作室，於崑山科技大學辦理第2梯次的初階培力課程，共有近40位學員參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長說明，台南市「社區防暴宣講師」培力計畫分為2個階段，每個階段各需完成16小時培訓課程，經過初階培訓及筆試合格者，才可接續參與中階課程及試講考評，待實際完成15場次社區宣講後，方能正式取得台南市的防暴宣講師證書，並得受推薦參與衛福部高階宣講師培訓認證，全市已有4位台南市自行培訓的社區防暴宣講師，2023年上半年共有19位學員完成第一梯次培訓，目前正如火如荼於各社區進行宣講活動。盧局長並勵本次初階訓練的學員能樂於挑戰中階培訓課程，以取得中央認證的社區防暴宣講師為目標繼續前行。

▲台南市社會局於8月21日及22日兩天，結合文化創意部落工作室，於崑山科技大學辦理第2梯次的初階培力課程，共有近40位學員參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

長年投入台南市校園防暴宣導工作，過去也曾擔任永康區復興國小校長的胡振嘉校長表示，雖然長期投身防暴工作，但性別暴力的樣貌都會隨著社會變遷而有不同，因此宣導更不能一成不變，秉持這股防暴知能應該與時俱進的熱忱，他主動報名本次初階培力的課程，胡校長說這次透過專業講師瞭解新興的數位性別暴力議題，也能更新了自己對於相關法規的認識，對於發展出不一樣的宣導策略很有幫助。

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