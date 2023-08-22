開庭前狂罵「法警都是狗」還拒上手銬　5罪前科男這下慘了

▲曾姓男子今年2月間因案被借提到桃園地院開庭，候審期間竟不斷對法警怒斥「法警都是狗、前面有狗在叫」，隨後上手銬時，竟拒絕上靠攻擊法警成傷。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市籍曾姓男子今年2月因案被借提至桃園地方法院接受偵訊，候審期間不斷對執勤法警怒斥「你們法警都是狗」、「前面有狗在叫」等語，法警上手銬時竟拒絕上銬，推擠時導致法警右手擦挫傷。桃園地檢署調查時，曾男坦承有說「法警都是狗」等事實，但否認有侮辱公務員之犯行，檢方認為犯行明確，曾男有多項前科且在5年內再犯，偵結依侮辱公務員、妨害公務等罪嫌起訴，並建請法院加重其刑，曾男目前因他案在宜蘭監獄服刑中。

檢警調查，42歲的曾姓男子曾有毒品、竊盜、過失傷害、搶奪、妨害公務等罪嫌前科，曾男於今年2月16日上午因其他案，被借提至桃園地院開庭，在候審室等候開庭時，突然對執勤法警怒斥「你們法警都是狗」、「前面有狗在叫」、「學你們法警狗」，同時拒絕法警為其上銬，推擠拉扯時造成法警右手擦挫傷，法警室依妨害公罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢調查時，曾男坦承有提及「你們法警都是狗」、「前面有狗在叫」等語，也坦承有拒絕上手銬拉扯情事，但否認有任何侮辱公務員犯行，辯稱「並非針對他們，是他們自己對號入座」，在場4名法警則提供密錄器光碟截圖、診斷證明書等資料佐證，檢方認為犯行明確，偵結依侮辱公務員、妨害公務等罪嫌提起公訴，同時建請法院審酌加重其刑。