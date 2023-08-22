免費心理諮商上路才3周！台中、台北爆額滿　薛瑞元證實正在找資源

▲衛福部長薛瑞元，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部8月1日起提供15~30歲年輕族群三次免費心理諮商，上路短短三周，就傳出台中市、台北市名額快額滿，也有縣市表達經費不足。衛福部長薛瑞元今（22）日證實，原先預定預算可能不太夠，現在另外找資源，會從其他計畫預算看不能挪用；名額額滿的部分，也將進一步調整。

衛生福利部推行「年輕族群心理健康支持方案」，8月1日起針對15歲到30歲民眾提供一年3次免費心理諮商，全台預估6000人受惠，台中市、台北市傳出名額已滿，新北市、桃園市、台南市、高雄市四都的預約也相當踴躍；更有部分縣市已提出增加預算的需求。

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衛福部長薛瑞元今天出席環境部部長布達典禮被問及此事，他坦言，目前正在處理，原先預定預算可能不太夠，現在另外找資源，會從其他計畫預算看不能挪用。至於名額也正在調整當中，看多少資源下去，各縣市分配會進一步調整。

衛福部心理健康司司長陳亮妤受訪表示，這是台灣第一次大規模的年輕族群諮商計畫，使用情況相當踴躍，但縣市狀況並非已經額滿，以台北來說，目前是預約到9月、10月，為了預留已經開始首次諮商的民眾可以談到3次，而且還可能跨縣市求助，才暫緩預約做名額管控，避免服務中斷。

陳亮妤也坦言，年輕族群心理諮商缺口目前難以預估，政策實施僅3周已經獲得熱烈反應，但接下來開學，校園輔導系統也會乘載年輕族群心理諮商量能，所以實際狀況還要一些時間來看看趨勢。

心健司今天也與臨床心理師、諮商心理師等七大學協會開會，陳亮妤表示，會議是針對心理諮商流程優化等內容進行討論，尚未討論到經費，會另外進行盤點，並由部長進一步對外宣布。