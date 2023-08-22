　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

免費心理諮商上路才3周！台中、台北爆額滿　薛瑞元證實正在找資源

▲▼薛瑞元今日下午出席衛生福利部頒發112年衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮時受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長薛瑞元，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部8月1日起提供15~30歲年輕族群三次免費心理諮商，上路短短三周，就傳出台中市、台北市名額快額滿，也有縣市表達經費不足。衛福部長薛瑞元今（22）日證實，原先預定預算可能不太夠，現在另外找資源，會從其他計畫預算看不能挪用；名額額滿的部分，也將進一步調整。

衛生福利部推行「年輕族群心理健康支持方案」，8月1日起針對15歲到30歲民眾提供一年3次免費心理諮商，全台預估6000人受惠，台中市、台北市傳出名額已滿，新北市、桃園市、台南市、高雄市四都的預約也相當踴躍；更有部分縣市已提出增加預算的需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部長薛瑞元今天出席環境部部長布達典禮被問及此事，他坦言，目前正在處理，原先預定預算可能不太夠，現在另外找資源，會從其他計畫預算看不能挪用。至於名額也正在調整當中，看多少資源下去，各縣市分配會進一步調整。

衛福部心理健康司司長陳亮妤受訪表示，這是台灣第一次大規模的年輕族群諮商計畫，使用情況相當踴躍，但縣市狀況並非已經額滿，以台北來說，目前是預約到9月、10月，為了預留已經開始首次諮商的民眾可以談到3次，而且還可能跨縣市求助，才暫緩預約做名額管控，避免服務中斷。

陳亮妤也坦言，年輕族群心理諮商缺口目前難以預估，政策實施僅3周已經獲得熱烈反應，但接下來開學，校園輔導系統也會乘載年輕族群心理諮商量能，所以實際狀況還要一些時間來看看趨勢。

心健司今天也與臨床心理師、諮商心理師等七大學協會開會，陳亮妤表示，會議是針對心理諮商流程優化等內容進行討論，尚未討論到經費，會另外進行盤點，並由部長進一步對外宣布。

ET快訊
劉冠廷怎抓住孫可芳的？「穩交15年還是很甜」　1絕招解密
獨／IKEA女設計師認了盜圖！　遭男星媽提告
iPhone 15預購方案出爐！　新機十天到手
快訊／孫可芳答應求婚首發聲！
快訊／劉冠廷求婚成功孫可芳！　大顆鑽戒曝光
首證實李玟被《好聲音》女副導害死！　她怒點名2幕後黑手
快訊／劉冠廷求婚成功！　交往15年「背後緊擁孫可芳」
快訊／女行員扮詐團內鬼海削3.3億　3分行帶回6人1聲押
考上高中「就去日本環球」！母被裁員反悔　兒嫌丟臉：剩我沒出國

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鬼月普渡好兄弟「10水果」千萬別上桌！命理師警告：當心死一整串

死亡連19年奪冠！低劑量電腦斷層掃瞄　揪出無症狀早期肺癌

韓國妹搭北捷「見韓文標示」興奮自拍！他笑：等等還有韓文廣播

小一新生不哭哭！開學日校門解禁　家長可以陪伴入校了

免費心理諮商上路才3周！台中、台北爆額滿　薛瑞元證實正在找資源

撐不住了！彰化排隊名店「阿璋肉圓」、「魚市爌肉飯」宣布漲價

「四接環評」成環境部首要難題　新部長：將拜會謝國樑並擴大溝通

考上高中「就去日本環球」！母被裁員反悔　兒嫌丟臉：剩我沒出國

幫女友送機突收「1禮物」！藏5年怪癖曝光　他興奮：好色好變態

被影射訪問性侵犯！吳淡如「這鍋不背」喊告史書華：歪魔邪道

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

坤達忘記七夕！曾送NG禮物　5位數包寵柯佳嬿「她滿挑的XD」

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

鬼月普渡好兄弟「10水果」千萬別上桌！命理師警告：當心死一整串

死亡連19年奪冠！低劑量電腦斷層掃瞄　揪出無症狀早期肺癌

韓國妹搭北捷「見韓文標示」興奮自拍！他笑：等等還有韓文廣播

小一新生不哭哭！開學日校門解禁　家長可以陪伴入校了

免費心理諮商上路才3周！台中、台北爆額滿　薛瑞元證實正在找資源

撐不住了！彰化排隊名店「阿璋肉圓」、「魚市爌肉飯」宣布漲價

「四接環評」成環境部首要難題　新部長：將拜會謝國樑並擴大溝通

考上高中「就去日本環球」！母被裁員反悔　兒嫌丟臉：剩我沒出國

幫女友送機突收「1禮物」！藏5年怪癖曝光　他興奮：好色好變態

被影射訪問性侵犯！吳淡如「這鍋不背」喊告史書華：歪魔邪道

「HONDA ZR-V新休旅」空間比HR-V更大！將進軍馬來西亞取代Accord

世芯-KY篡位成功！　收漲停2380元登上股王寶座

台中人才有！役男「入伍迷彩錶」曝光　分海、陸、空3色

逆轉！領10萬竟有59張假鈔　苦主枕邊人掉包：想買名牌不敢開口

不是餐飲品牌！　一中街麥當勞新租客月砸56萬秒卡位

友通攜手Dynalog等6大經銷商　宣布進軍印度市場

LISA數月前「同框世界首富兒」照被翻出！　同場還有3大咖女神

地方政府欠錢不還！陸多家房企都是苦主　最高達84億元

陸稱台芒果「有害蟲」祭禁令　綠：每逢政治爭議就挑一種農產品下手

立委協助爭取679萬元　補助整建台東岩灣國小運動操場

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

生活熱門新聞

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

國衛院新研究估　國內22萬人不知已罹糖尿病

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

午後雨擴全台　颱風可能生成時間曝

女打遊戲暈船！曖昧男約見面「坦白1事」　結局神轉

男友嫌穿太露「扯開上衣」　她胸部當場被看光

不是第1則災情文！網曝「萬能充」狀況超多

北市宣布「國高中職晚1周放寒假」　家長跳腳：機票已經買好了

「好久不見小公主」來了　台大醫笑到眼睛看不見

今七夕「極陰日」別提分手　8禁忌一次看

3生肖旺了！明起橫財一把抓　屬兔「霉運掰掰」

退休頂多存500萬只夠17年　鄉民：誰准退休

更多熱門

相關新聞

女大生揭系上一半吸大麻　衛福部公布「最新通報數據」

女大生揭系上一半吸大麻　衛福部公布「最新通報數據」

校園藥物濫用狀況，根據教育部統計，大麻至今仍位居第3名，占比更有增加情況。不過，衛福部心健司指出，根據食藥署提供數據顯示「並沒有特別增加」的情況。但也呼籲所有毒品皆具成癮性，應避免接觸毒品；同時，有毒品施用困擾民眾，應即早就醫接受治療。

年輕族群憂鬱增！精神診斷增47%

年輕族群憂鬱增！精神診斷增47%

省4800！衛福部8月新制推一年齡層免費心理諮商

省4800！衛福部8月新制推一年齡層免費心理諮商

全台第一！　桃園產後憂鬱心理諮商5/10上路

全台第一！　桃園產後憂鬱心理諮商5/10上路

東華「伍佰」控遭師長集體霸凌！殺到教育部陳情　盼組獨立小組調查

東華「伍佰」控遭師長集體霸凌！殺到教育部陳情　盼組獨立小組調查

關鍵字：

心理諮商心健司

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳怡霈七夕宣布結婚！　甜嫁日本老公AKIRA

50歲黃立成爆新歡！帶19歲烏克蘭嫩模回家

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

「這年出生者」限時喝免費手搖飲

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」

快訊／劉冠廷求婚孫可芳成功！

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

國衛院新研究估　國內22萬人不知已罹糖尿病

七夕不能愛愛！「7大禁忌」曝光

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面