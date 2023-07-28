省4800！衛福部8月新制推免費心理諮商　1年可3次「適用年齡層曝」

▲衛福部心理健康司司長陳亮妤。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部8月推行「年輕族群心理健康支持方案」，心理健康司表示，將針對15歲到30歲民眾提供一年3次免費心理諮商，已經和全國超過300家機構合作，只要負擔行政費用就可以接受諮商，預期受惠1.8萬人次。一次諮商會補助該機構1600元，等於可以節省4800元的諮商費用，希望鼓勵出現情緒困擾的年輕族群尋求心理健康服務。

衛生福利部今日公布8月將推行2項新制，分別是心理健康司的「年輕族群心理健康支持方案」以及食品藥物管理署的「中華民國輸入規定F01、F02貨品分類表」及「複合輸入規定含『F01』貨品分類號列表」修正草案公告生效。

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心健司副司長鄭淑心受訪表示，將從8月1日起試辦為期一年的年輕族群心理健康支持方案，15到30歲民眾到與衛福部合作的心理諮商機構，只要負擔行政費用，就能免費接受3次的心理諮商。

鄭淑心說明，粗估每人每次諮商費用約補助1600元，預計共1萬8000人次受惠，全台合作機構超過300家，至於詳細機構列表，將於7月31日召開記者會說明，也將上網公布。

根據衛福部111年十大死因統計，年輕族群自殺死亡率出現上升，已經回到新冠疫情前的水平，心健司司長陳亮妤日前分析青少年自殺增加3大原因，分別與網路使用、家庭因素與精神共病有關。

鄭淑心坦言，因為現在年輕人憂鬱傾向比過去來說比較高，但是可能不願意求助或者不知道求助管道，希望藉由此方案鼓勵他們去接近心理健康服務，協助其調適心理壓力與負面情緒，維護身心健康。

▲年輕族群憂鬱傾向比以前要高，此為示意圖。（圖／ETtoday資料照）

食品藥物管理署修正「中華民國輸入規定 F01、F02 貨品分類表」及「複合輸入 規定含『F01』貨品分類號列表」，內容包含配合農委會漁業署管理需求與我國種苗業者輸入種植用種子進口需求進行增列與刪減。

另為強化輸入產品安全衛生把關，增列「乾鹿茸(包括中藥用)」與「其他鹿茸 (包括中藥用)」2項貨品號輸入規定為 「F02」(原無輸入規定)，自8月15日起，輸入上述兩項號列產品且供食品用途者，須向食藥署辦理食品輸入查驗。

此外，幼兒園餵藥風波事件偵查終結，獲不起訴處分，不過先前用藥安全已經引起一波關注，食藥署更為了強化管理，預告「氯二氮平(Chlordiazepoxide)複方製劑及苯巴比妥 (Phenobarbital) 複方製劑以第四級管制藥品列管」，衛福部新制列表有提及此事，但是否實施還未定。

食藥署表示，該修正案在7月13日預告，目前已經預告期滿，正在進行意見審視，評估預告內容是否有需要調整實施。另據了解，該修正草案在公共政策網路參與平台已經獲得超過700則討論，不少人提出反對意見。