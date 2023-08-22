路邊草叢驚見「1公尺長巨蜥」　疑似遭人惡意放生

▲暗影巨蜥。（圖／翻攝自微博／時間視頻）



記者林郁婷／綜合報導

北京大興一名男子日前早上散步時，在草叢間發現一隻1公尺長巨型蜥蜴，當下立即報警。大興區園林綠化局的專家表示，這是一隻暗影巨蜥，屬於國家一級保護動物，主要分布在廣東、廣西一帶，不應該出現在北京，因此推斷可能是被人放生。

據《時間視頻》報導，張姓男子發現蜥蜴後，因為怕牠會傷害人，於是立即報警。警察到現場後，與張男合作展開抓捕行動，張男先是拿著袋子悄悄靠近，再慢慢等牠自己爬進去。

▲民眾在路邊發現這隻蜥蜴。（圖／翻攝自微博／時間視頻）



這隻蜥蜴一開始在袋口左顧右盼，似乎猶豫要不要進去，一旁的警察見狀，拿起工具準備從後面推一把，不過還沒開始動作，蜥蜴就自己爬進袋子裡。

北京市公安局大興分局魏善庄派出所員警呂藍鵬表示，蜥蜴長約一公尺，全身長滿白色斑點，脾氣暴躁，具有一定攻擊性。

▲暗影巨蜥最長能有180公分。（圖／翻攝自微博／時間視頻）



大興區園林綠化局專家毛懷志則指出，這是一隻暗影巨蜥，「應該是放生的，北京野外不可能有這類物種」，最大能長到1.8公尺，為國家一級保護動物，分布在廣東、廣西，「異寵愛好者可能會從非法渠道獲得野生動物，但又怕被抓，因此選擇偏僻的地方放生」。

目前這隻蜥蜴被園林綠化局工作人員帶回檢查，若未來達到放歸標準，將回歸大自然。警方也呼籲民眾，如果遇到這類野生動物，不要盲目靠近和觸碰，「牠們身上可能攜帶病菌，對人類身體造成傷害」。

據了解，暗影巨蜥（Varanus nebulosus）出現在東南亞和中國南方等地區，曾被視為孟加拉巨蜥（Varanus bengalensis）的其中一個亞種。